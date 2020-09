UTAH. Una joven sampedrana no se imaginó que la preparación y dibujo de un hermoso pastel para su sobrino Liam que cumplía años la pondría en los umbrales de un sueño que acarició desde su adolescencia y que ahora le comienza a cambiar su vida lejos de su patria: crear su propia empresa.

Esa joven es Mariam de Roberts, nacida en San Pedro Sula y actualmente residente en la ciudad estadounidense de Salt Lake City, en Utah, donde reside junto a su familia.

Mariam, casada con el ciudadano estadounidense Connor Roberts, comenzó a proyectar su empresa a través de Instagram, desde donde oferta sus ricos y variados pasteles cada semana.

Es así que le ha ido dando forma y propósito a su sueño, aunque para ello ha tenido que “disfrutar, llorar, saltar de felicidad y aprender que los limites solo están en la mente”, dice ella en su cuenta de Instagram.

“Cuchara de Oro”

“Siempre soñé con tener mi propia empresa y sí que he tenido que tomar mucho coraje y valor para poder comenzar, trabajar un sinfín de horas en nuevas recetas”, cuenta Mariam en redes.

Y vaya que la aceptación de sus pasteles ha ido en aumento. Wade, un niño de Salt Lake, famoso por ser un crítico de comida a través de su página Tiny Spoon Critic, en Instagram, le otorgó a la empresa de Marian una “Cuchara de Oro”, una calificación considerada de muy buena en aquella ciudad. A él le encantó un Tres Leches.

En su primer IGTV, el nuevo canal de televisión de Instagram, Marian presentó al seleccionado nacional y actualmente jugador del equipo Real Salt Lake, equipo de la MLS, Douglas Martínez. En la presentación, Mariam mostró desde su cocina el paso a paso en la preparación de un pastel Tres Leches, la especialidad de esta compatriota. Ella lo llama su Best Seller. Durante la presentación, Douglas dominó el balón y hasta bailó punta.

Fuera de video y a través de un mensaje, el seleccionado nacional le dijo a Mariam que el pastel había estado «infernal». Y luego ironizó: «Me voy a dedicar hacer pasteles, mejor». Contundentes elogios.

Mariam bautizó a su naciente empresa con un sugestivo nombre: Bimetu Bimeti (https://instagram.com/bimetu.bimeti?r=nametag).

Pero qué significa y porqué la bautizó como Bimetu Bimeti?

Mariam explica que cuando buscó un nombre para la empresa pensó en que éste debería estar vinculado e identificado con Honduras.

Dulce Pastel

¿Por qué decidí utilizar una palabra garífuna? “Estuve pensando mucho como podría identificar de manera diferente mi shop. Que no fuera español o inglés, pero aun así que tuviera un pedacito de mi país. Los garífunas fueron prácticamente adoptados por Honduras y yo así me siento aquí en los Estados Unidos. Fui completamente adoptada y ahora me siento como en casa”, describe Máriam en Instagram.

El termino Bimetu Bimeti, en garífuna significa “Dulce Pastel”.

¿En qué te inspiras cuando te dedicas a preparar esos exquisitos pasteles?, se le pregunto vía Whatsapp a Mariam.

“Mi inspiración son mis clientes, me esfuerzo por dar un producto de calidad, delicado y delicioso. Tomo este proceso con paciencia y amor”.

¿Alguna anécdota de tu labor al frente de Bimetu Bimeti?

Uff! Cuando comencé me tomaba más de 7 horas en un pastel porque no sabía nada. Todo ha sido un aprendizaje sola. Algo que no saben muchos es que mi esposo me ayuda la mayoría de veces hacer los pasteles. Él es una fuente de apoyo para mí y ambos disfrutamos hacer esto juntos.

Delantal Bistro con detalles lenca

¿Una de mis anécdotas?, estuve buscando un delantal ideal para sentirme cómoda y no absorbiera lo caliente cuando estoy frente al horno. Quería buscar algo que me recordara mi país. ¡No lo encontré! Entonces decidí después de mucha meditación diseñar mi propio delantal Bistro con detalles lenca que es ahora otro producto de mi tienda. (Están disponibles en USA y Honduras).

¿Qué cosas de tu vida cotidiana ha cambiado ahora?

¡Todo! Ja, jaja. Ahora me levanto muy temprano, planifico mis días y también hago dibujos de mis pasteles para tener una idea de cómo voy a decorarlos y también qué ingredientes necesito. Veo todo de otra perspectiva. No hay resultados sin un trabajo arduo.