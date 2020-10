Falleció Conchata Ferrell, ex coprotagonista de «Two and a half men»

Conchata Ferrell, actriz que interpretó a «Berta» en la exitosa serie Two and a half men, falleció a las 12:30 p.m. del martes 13 de octubre, rodeada de todos sus familiares en el Hospital Sherman Oaks, ubicado en California.

La artista que compartió escenas con Charlie Sheen, Jon Cryer y Angus T. Jones en la comedia de CBS, presentó complicaciones luego de sufrir un paro cardíaco, lo que finalmente acabó con su vida.

El actor que dio vida a «Charlie Harper» se pronunció en redes sociales tras enterarse de la noticia y lamentó la partida de Conchata Ferrell.

«Un amor absoluto, una profesional consumada, una amiga genuina, una pérdida impactante y dolorosa», escribió en Twitter el intérprete de Charlie Harper.

Recordó el rol de la ama de llaves divertida y sensata. «Berta, tu limpieza era un poco sospechosa, tu mantenimiento de gente fue perfecto», añadió.

¿Quién fue Conchata Ferrel?

La veterana actriz también obtuvo una nominación al Emmy en 1992 por su papel de Susan Bloom en LA Law. Sus otras series de televisión notables incluyen Good Times, E/R, Grace y Frankie, Buffy the Vampire Slayer y BJ and The Bear.

Conchata Ferrell fue una consumada actriz de teatro. Obtuvo éxito fuera de Broadway como miembro original del Circle Repertory Theatre.

Por su aparición como Gertrude Blum en «The Sea Horse» de Edward J. Moore, recibió un premio Drama Desk, un premio Theatre World y un premio Obie a la mejor actriz en 1974. Su papel de April Green en «Hot Lde Lanford Wilson Baltimore» la llevó a Los Ángeles y un papel protagónico en la serie de Norman Lear del mismo nombre.

Lear llamó a Conchata Ferrell «una de las personas más queridas y talentos más asombrosos con los que he trabajado».

Otras producciones notables en las que apareció Conchata Ferrell incluyen «Battle of Angels» en 1974 de Tennessee Williams (más tarde conocida como «Orpheus Descending» y «Picnic» de William Inge en el Ahmanson Theatre.

«Conchata Ferrell era exactamente el tipo de artista para quien creamos nuestro teatro: una intérprete profundamente honesta que inspiraría a nuestros dramaturgos a crear papeles para ella», dijo el director artístico fundador de Circle Rep, Marshall W. Mason. «Ella fue nuestra primera estrella de cosecha propia».

Los extensos créditos cinematográficos de Ferrell incluyen Heartland, que marcó su primer papel protagónico, Network, Mystic Pizza, True Romance, Erin Brockovich, Edward Scissorhands y Krampus.

