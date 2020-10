TEGUCIGALPA, HONDURAS. La periodista Brenda Moncada reveló el motivo de su renuncia a Hable Como Habla (HCH), ella contó que renunció debido a que le quitaron la hora de maternidad.

Reveló que la hora de maternidad se le quitó por orden de la también periodista Cesia Mejía. «Un día me llama la jefa de personal y me dice que mi hora de maternidad se me ha quitado por orden de Cesia Mejía«, contó.

Continuó diciendo que «luego me dice la jefa de personal que no me da permiso para ir a vacunar a mi hija. Allí comprendí que mi ciclo laboral había concluido en HCH«.

Además, manifestó que su hija esté por encima de cualquier trabajo y que, quien la quiera tener en un trabajo, tiene que respetar su espacio con su hija. Continuó diciendo que «mi dignidad y mi hija están primero».

Al ser consultada si ella salió de HCH, respondió que «en algún momento tendré que hablar con Cesia, porque la jefa de personal puede estar mintiendo y de repente ellas dos no se lleven bien». De igual forma, dejó claro que por los momentos no desea hablar con nadie de HCH.

Lea también: Ana de Maldonado rompe el silencio sobre su divorcio del pastor Guillermo

Brenda Moncada ahora labora en QhuboTv

Como se recodará, dos meses atrás la comunicadora, anunció que renunció a HCH. A los pocos días reveló ya tenía un nuevo trabajo en otro medio de comunicación televisivo.

«Quiero compartirles mi felicidad porque estoy dando un paso muy importante, estoy escribiendo en una nueva página de este libro que es mi vida», dijo Brenda durante un Facebook live.

La guapa comunicadora sembró la duda en la población al asegurar que la razón por la cual salió de HCH fue por «dignidad». Ante ello, sus seguidores le preguntaron si salió en malos términos de esa empresa.

En ese sentido, explicó que «cuando yo dije que hay que tener dignidad es porque siento que tenía que cerrar un ciclo. No podía seguir otros siete años haciendo lo mismo, me sentía en un círculo que no avanzaba profesionalmente, entonces por eso el cambio».

«Voy a ganar mejor, pero aparte del dinero, yo lo que quería era crecer y parte del crecimiento es presentar noticias, poder hablar y no solo estar en la rutina, sino también dar mi opinión y para ello me he preparado».

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn