«Después de una década», periodista Dennis Andino renuncia a HCH

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A través de sus redes sociales, el reconocido periodista Dennis Andino informó que decidió interponer su renuncia al medio televisivo Hable como Habla (HCH), luego de una década de formar parte del equipo.

En su cuenta de Twitter, el periodista publicó: «Hay ciclos que terminan, es tiempo de tomar nuevos aires. Después de una década de muchas experiencias, hoy decidí interponer mi renuncia. Gracias por todo HCH«.

Luego de comunicar su renuncia, varios colegas le desearon mucha suerte en sus próximos proyectos: «éxitos en tu nueva etapa profesional».

Mientras que, tanto en Facebook como en Twitter, le preguntaron si su nuevo destino es el medio de comunicación Q’HuboTV.

Lea también – Chirimurga del Timple: Convierten éxitos musicales en comedias callejeras

Brenda Moncada también renunció a HCH

Semanas atrás, la periodista de HCH, Brenda Moncada presentó su renuncia. Días después, informó que tenía un nuevo empleo y donde tendría un mejor salario.

«Quiero compartirles mi felicidad porque estoy dando un paso muy importante, estoy escribiendo en una nueva página de este libro que es mi vida», dijo Brenda durante un Facebook Live.

La guapa comunicadora sembró la duda en la población al asegurar que la razón por la cual salió de HCH fue por «dignidad». Ante ello, sus seguidores le preguntaron si salió en malos términos de esa empresa.

En ese sentido, explicó que «cuando yo dije que hay que tener dignidad es porque siento que tenía que cerrar un ciclo. No podía seguir otros siete años haciendo lo mismo, me sentía en un círculo que no avanzaba profesionalmente, entonces por eso el cambio».

«Ya tengo trabajo, hoy me presentaron en QHuboTV y compartí con diferentes compañeros que ya conocía, me recibieron muy bien, observé un ambiente laboral tranquilo, la mayoría de periodistas ya los conocía», anunció

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn