Microempresarios desconfían del acuerdo entre Gobierno y banca privada

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Dudas y desconfianza priman en el sector microempresario del país ante el anuncio del presidente Juan Orlando Hernández sobre un acuerdo entre el Gobierno y la banca privada para impulsar la reactivación de ese rubro a través de un rescate financiero.

Así lo dejó entrever José Castañeda, presidente de la Federación Hondureña de la Microempresa y el Sector Social de la Economía (Fehmisse), al tiempo que aseguró que quienes tienen la última palabra son los bancos.

«Ojalá sea cierto, aun sí es una medida que, si se da, lo cual dudo porque aquí al final la banca es la que manda. Ellos son los que deciden si prestan o no, a quién le prestan, cómo le prestan, cuánto le prestan, a qué interés y de qué fondos prestan», dijo Castañeda en un medio radial.

Asimismo, el representante de la Fehmisse, sostuvo que los fondos del Gobierno se están utilizando en préstamos.

«Los fondos que el Gobierno ha puesto a disposición no está siendo prestado. A decir verdad, no hay préstamos en este momento en la banca, lo puedo decir con conocimiento, porque hay varios afiliados que han ido a la banca con todos los requisitos y no han podido acceder a los recursos», aseguró.

Fondos directos

Ante las dudas, el microempresario dijo que una posible solución, sería colocar los fondos de forma directa y no a través de la banca, como el titular del Ejecutivo anunció, se hará.

«Quizás al señor presidente le dicen que sí, pero cuando se da la vuelta, hacen lo que les da la gana (los bancos). Nosotros pensamos que deberían de utilizar nuestras sugerencias y no utilizar la banca y que ese recurso lo coloquen de forma directa en alguna Secretaría de esas que están decorativamente», finalizó Castañeda.

