Mercado Zonal Belén abierto; «¿Morirá de coronavirus o de hambre?»

COMAYAGÜELA, HONDURAS. Aunque se procedió a cerrar los portones para acceso vehicular, la actividad comercial se mantendrá en el mercado Zonal Belén pese a la crisis por la llegada del COVID-19.

Esas entradas están selladas con candados y cadenas de metal. No obstante, a través del portón número uno se permitirá la entrada de 30 consumidores a la vez. La salida se llevará a cabo mediante de las puertas dos y tres.

Según anunció Rafael Sánchez, el presidente del mercado, atenderán en horario normal.

Asimismo, tomó la oportunidad para comentar que para los comerciantes no es posible detener sus actividades; y esa necesidad, no significa que sean ignorantes o insensibles de la situación.

«No estamos en contra del toque de queda, no es que no creemos en el coronavirus; pero, tenemos que entender que algunas personas viven del día a día. No tienen, y me incluyo, la capacidad como los burócratas de irse a descansar un mes», explicó.

«Los consumidores también tendrán que salir. ¿De qué se va a morir, de coronavirus o de hambre?», sentenció Sánchez.

Además, recordó que las medidas de toque de queda provistas por el Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) eximen a los mercados. Por tanto, mañana seguirán con el mismo mecanismo para atender a la población.

«Tenemos que atender, tenemos un compromiso con la gente», enfatizó.

Oferta y demanda

Un vendedor, de manera anónima, aseguró que se mantendrá al pie de su puesto de trabajo a pesar de la crisis imperante.

«Venderemos hasta donde dé el chance. No podemos perder el producto porque hay comunicación de que la gente viene a comprar la comidita que no tiene», aseveró.

En ese sentido, también afirmó que tomarán las precauciones necesarias; evidenció que mantiene gel y mascarillas en su instalación.

Por su parte, una compradora, que tampoco reveló su nombre, dijo que se remite a la voluntad divina. A su vez, señaló a las instituciones gubernamentales.

«Creo en Jesús. El gobierno, con los que vendemos a diario, ¿qué medida va a tomar? ¿Nos va a dar provisión o algo monetario? ¿Qué vamos a hacer los que vivimos del día a día?», cuestionó vehemente.

Es importante saber que SINAGER decretó toque de queda absoluto por siete días para el Municipio del Distrito Central (MDC), La Ceiba, y Choluteca. Precisamente en el sector del Zonal Belén, la Policía Nacional ha estado realizando operativos.