COVID-19: trasladan a paciente embarazada hacia el hospital San Felipe

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A bordo de una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencia 911, trasladaron este martes a la paciente embarazada confirmada inicialmente con el virus COVID-19 en Honduras.

Según el reporte, la mujer fue movilizada del hospital Tórax hacia las instalaciones del Hospital General San Felipe, lugar donde permanecerá hasta segunda orden.

La paciente tiene siete meses de embarazo, y debido a eso, la someterán a un monitoreo especial en dicho centro hospitalario.

Esposo de la paciente duda sobre el diágnostico del Covid-19

De acuerdo a lo expuesto por el esposo de la paciente en estado de gestación, él y su familia no están infectados con el virus. Además, aseguró que su esposa,luego de un viaje en el extranjero, arribó a Honduras sin ningún sintoma.

Sin embargo cinco días después la llevaron hacia un centro asistencial debido a que presentó una preeclampsia.

«La llevamos al Hospital Escuela. De allí me la llevaron hacia el Tórax sin decirme nada, y hasta la vez no me han dicho nada de la evolución de mi esposa», manifestó el esposo quien no quiso decir su nombre.

Por tal razón, rogó que alguien le brinde información sobre el estado actual de salud de su cónyuge. Desde que la ingresaron a «El Tórax», no la ve. Y ahora que está en el San Felipe el aislamiento deberá continuar.

«En este país estamos de rodillas. No sabemos si es cierto que tiene el virus, porque a mí no me presentan ninguna prueba medica», reclamó. A su vez, dijo que al rededor de su casa, donde él permanece en observación, hay una gran cantidad de agentes de la Policía, como si él fuera delincuente, arguyó.

Es oportuno mencionar que a la fecha, hay ocho casos confirmados en el país, los dos últimos lo anunciaron las autoridades ayer en cadena nacional.