La UEFA cobrará a clubes y ligas por suspensión de la Eurocopa 2020

EUROPA.- La noticia de que la Eurocopa ya no se jugará este año no sólo afectó a los aficionados, sino que ahora se ha dado a conocer que la UEFA no quiere sufrir ninguna pérdida en torno a esta suspensión de la competencia.

Por lo que le cobrará a los clubes y ligas involucradas en la decisión; esto para poder pasar la competencia al 2021 sin sufrir un golpe económico.

De acuerdo a información de medios europeos, la UEFA fue la más afectada tras la suspensión de la Euro, misma que fue reprogramada para el 2021.

Por lo que viendo el panorama y todas las pérdidas económicas que tendría dada la organización previa que hubo; quiere recuperar ese dinero y los clubes y ligas europeas pagarán ese daño.

«Billetazo» que requiere la UEFA

La UEFA les está solicitando la módica cantidad de 275 millones de libras, cantidad que es exorbitante, pues como los clubes y ligas fueron los responsables de esta decisión; consideran que lo justo es que ellos paguen esa suma.

Esto a raíz de que hubo una reunión de la UEFA con las 55 federaciones que la componen, así como con algunos jugadores y directivos.

El coronavirus ha afectado en gran medida al deporte y para no poner en riesgo la salud de nadie, fue que se tomó esta medida.

Además de la salud de los jugadores y demás personas que componen los clubes y ligas en Europa, la prioridad inmediata de todos es que los torneos que quedaron en pausa puedan terminarse en tiempo y forma.

UEFA se pondrá en contacto con los involucrados en las próximas horas, se les informará de cómo sería el proceso para cubrir la suma de los 275 millones de libras y aunque se espera una negativa de parte de clubes y ligas, ya veremos qué ocurre.

VALE LA PENA DESTACAR: La Euro se jugará hasta junio del 2021, un año después a lo que se tenía programado para este año. Este evento acompañaría a la Copa América, misma que de igual forma fue pospuesta.

Te puede interesar: UEFA: Eurocopa para 2021; Champions y Europa League en suspenso