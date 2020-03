Honduras: esposo duda que embaraza con Covid-19 tenga el virus

TEGUCIGAPA, HONDURAS. El esposo de la mujer embarazada infectada con Covid-19, manifestó este martes, a través de un medio local, que él y su familia no se encuentran infectados con el virus.

El ciudadano, que por motivos de confidencialidad no brindó su nombre, manifestó que su esposa arribó a Honduras, sin síntomas, el pasado 4 de marzo, pero que cinco días después la llevaron hacia un centro asistencial debido a que sufrió una preeclampsia. Ella está embarazada.

«La llevamos al Hospital Escuela. De allí me la llevaron hacia el Tórax sin decirme nada, y hasta la vez no me han dicho nada de la evolución de mi esposa», manifestó él. Por tal razón, rogó que alguien le brinde información sobre el estado actual de salud de su cónyuge. Desde que la ingresaron a «El Tórax», no la ve.

«En este país estamos de rodillas. No sabemos si es cierto que tiene el virus, porque a mí no me presentan ninguna prueba medica»,dijo. A su vez, dijo que al rededor de su casa, donde él permanece en observación, hay una gran cantidad de agentes de la Policía, como si él fuera delincuente, arguyó.

Por otro lado, el ciudadano manifestó que en su casa viven siete personas, y todas tuvieron algún contacto con su esposa.

«Mis hijos y mi familia no presentan ningún síntoma. Como le dije a la Secretaría de Salud, ‘yo no me voy porque me siento bien’. Entonces, el día que yo me sienta mal, me voy yo, pero lo digo con autoridad, yo no tengo nada«, aclaró.

Seguidamente, aclaró que en ningún momento se le celebró un «Baby Shower» a su esposa. Esto lo dijo debido a que en los últimos días, circuló en redes la información de que su esposa habría hecho una fiesta previo a la llegada de su bebé.

«A mi esposa no se le hizo ‘Baby Shower’, porque no teníamos recursos. Eso es una falsedad. Si hubiese sido así, entonces, hubieran fotos. Ha andado circulando una foto, pero es falsa», agregó.

Sin contacto con el exterior

De la misma forma, manifestó que su esposa no tuvo ningún contacto con personas del exterior luego de llegar de España, solo con las siete anteriormente dichas. Además, dijo que su suegra, a quien Salud declaró como portadora del virus, presentaba síntomas desde diciembre de 2019, por lo que, entonces, ¿no será una simple gripe?

Asimismo, se debe mencionar que, según la Secretaría de Salud, de los ocho casos confirmados, tres tuvieron relación con la fémina embarazada.

Una vez más, el hombre manifestó que él está exigiendo los resultados de sus familiares, debido a que no le creen al Gobierno. «Cómo vamos nosotros a creer que en nuestra casa hay un virus de esos, si nosotros estamos sanos», manifestó.