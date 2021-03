«Mel» Zelaya sobre acusaciones: «Es totalmente falso, nunca recibí un soborno»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El expresidente de Honduras, Manuel «Mel» Zelaya Rosales, reaccionó luego de que el exlíder de «Los Cachiros», Devis Leonel Rivera Maradiaga, testificó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York que lo sobornó con medio millón de dólares durante su administración.

Según las declaraciones de Rivera Maradiaga, le ofreció esa cantidad de dinero a “cambio de poner como ministro de Seguridad” a un primo de él. “Pero finalmente eso no sucedió”, dijo el excapo al jurado.

Reacción

Minutos después de la acusación, Zelaya Rosales salió en su defensa asegurando que nunca nombró a un ministro a cambio de dinero.

“Prueba irrefutable que nunca recibí un soborno es que jamás nombré un ministro, ni del crimen organizado, ni por presiones de la embajada americana”, escribió en su Twitter.

Seguidamente, dijo a través del noticiero de TSI que él nunca conoció a Rivera Maradiaga, “más que lo que se conoce en los medios de comunicación”.

“Niego totalmente eso. Es totalmente falso, además, ellos mismos están confirmando que es una contradicción. Claramente dice que no fue atendido ni nombrado absolutamente nadie”, reiteró.

Le dieron “recomendaciones”

El exmandatario reconoció que mientras era líder del Partido Liberal (PL), varios dirigentes de esa institución política le recomendaron personas para que participaran con él en su campaña. Sin embargo, reiteró que no siguió esas sugerencias.

“Lógicamente los líderes de Colón traían personas recomendándome diferentes personalidades, pero de ninguna manera implicaban ningún soborno. Me negué rotundamente”, añadió.

De igual forma, reveló que cuando ya era presidente del país la Embajada Americana le envió una lista de recomendaciones para que nombrara distintas personalidades del país en los diferentes ministerios.

Sobre esa propuesta también sostuvo que se negó. “Lo he repetido una infinidad de veces, yo me negué totalmente a esos nombramientos porque no tenía un compromiso con ellos y especialmente con la embajada americana”, enfatizó.

“La embajada mandó un listado que quería que nombrara nueve personas de 13 ministerios que había en Honduras y de cada una ponían tres funciones para ellas”, contó.

Le pide rectificar

Por último, Manuel Zelaya Rosales le pidió al exlíder de «Los Cachiros» rectificar sus declaraciones ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde testifica en el juicio del presunto narcotraficante hondureño, Geovanny Fuentes.

“Él tendría que aclararlo estrechamente porque él no puede decir que me dio un soborno a mí, porque no es cierto, es falso. Debe aclarar de qué está hablando”, finalizó.

