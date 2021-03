Ramos sobre su salida del Madrid: «Espero irme con la conciencia tranquila»

ESPAÑA.- Sergio Ramos es uno de los jugadores más importantes y ganadores en la historia del Real Madrid, es por eso que la incógnita sobre si se irá o no del equipo mantiene en vilo a la prensa y a los aficionados del fútbol.

Justamente, el defensor charló con el streamer español, Ibai Llanos, acerca de su futuro, sobre si iría o no al Barcelona y el «error» que cometió el club merengue al dejar ir a Cristiano Ronaldo.

Ramos comenzó hablando acerca de su renovación con el club blanco, además explicó que su deseo es irse «con la conciencia tranquila».

«Soy una persona optimista y creo en el trabajo. Y cuando trabajas las cosas salen. Pero de la renovación no hay nada, más inquietud que yo no tiene nadie».

«Espero irme con la conciencia tranquila es lo que me gustaría. Me gustaría irme como creo que me merezco, por la puerta grande, que se te devuelva los años que ha estado sintiendo y viviendo este escudo», expresó.

¿Ficharía por el Barcelona?

A Ramos también se le consultó acerca de si ficharía por el club azulgrana. «Opciones no hay ninguna. A Laporta le tengo cariño, me lo encontré una vez y me cayó bien. Pero hay cosas en la vida que no las compra el dinero, es algo imposible».

«A Messi lo recibiría encantado. Le habilito mi casa las primeras semanas. Nos ha tocado sufrir a Leo en sus mejores años. Así que el hecho de no tenerlo enfrente sería bueno», puntualizó sobre si le gustaría tener a Messi en la casa blanca.

Sobre la eliminación del Barcelona en los Octavos de Final de la Champions a manos del PSG, expresó. «La satisfacción de ver al Barca eliminado está ahí, tengo más rencillas con ellos y es un rival. Además en el PSG está Keylor. No me gusta reírme porque la semana que viene nos puede pasar a nosotros. No le deseo el mal a nadie, pero de momento nosotros seguimos vivos. Pero con el Atalanta hay que tener cuidado».

Mejor pareja en la central y partida de Cristiano

«Con Piqué y con Pepe he formado grandes parejas en el centro de la defensa. A día de hoy con Varane también creo que hacemos una gran pareja», manifestó.

Entre tanto sobre si él hubiese dejado salir a Cristiano, Ramos opinó. «Yo no le hubiese dejado salir porque es de los mejores y nos hubiese acercado más a ganar. Son relaciones que tienen que ser de por vida, tiene que ser una fusión de equipo. Es un jugador determinante que nos ayuda a ganar. Perdió Cris y el Madrid».

Ramos ficharía a Halaand para el Madrid

Ramos explicó el porqué se decidiría por fichar al delantero noruego y no al francés.

«Me gustaría que viniesen los dos, pero de venir uno a día de hoy sería más fácil fichar a Halaand. Con Mbappé las circunstancias económicas están más complicadas. No estaría mal Halaand por el hambre de gol, de títulos, su envergadura, su velocidad. Sería más fácil llegar a un acuerdo por Halaand», concluyó.

