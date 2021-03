Juicio Geovany Fuentes: El Cachiro sale a escena y cuenta cómo trabajó con él

ESTADOS UNIDOS. El tercer testigo de la Fiscalía de Nueva York en el juicio por narcotráfico contra el hondureño Geovanny Fuentes Ramírez se hizo presente, y se trató del exlíder de «Los Cachiros», Devis Leonel Rivera Maradiaga, tildado por la parte defensora como «la estrella del gobierno».

Devis Leonel entró a la Corte usando un mono amarillo y mascarilla del mismo color como medida de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19, pero el juez Kevin Castel dio autorización para que se la retirara.

Antes de su comparecencia como testigo, declararon también dos miembros de la DEA, uno fue el agente Fairbank, quien arrestó al acusado y le decomisó su teléfono celular, y luego, el agente especial de la DEA, Greg Murvis, quien tuvo una muy pequeña participación antes de dar paso a Rivera Maradiaga.

A continuación, se le presenta de forma íntegra las preguntas y respuestas del interrogatorio al exlíder de Los Cachiros y del funcionario estadounidense Greg Murvis, dadas a conocer por Matthew Russell, periodista estadounidense que cubre el juicio desde la misma Corte.

Las preguntas de la Fiscalía fueron hechas por el Fiscal Federal Adjunto (Assistant US Attorney – AUSA por sus siglas en inglés), Jacob Gutwillig.

Declaración Greg Murvis

AUSA: Después de Quántico, ¿Dónde estaba destinado?

Agente Murvis: Condado de Imperial, cerca de San Diego, Mexicali, Baja California. Luego en Venezuela, coordinando con las fuerzas del orden de Colombia. AUSA: Entonces, cuando llegó a la unidad Bilateral, ¿Coordinó con la Policía Colombiana, pero no con Honduras?

Agente Murvis: No, no con Honduras.

Según la fuente oficial de la Corte de Nueva York, Murvis describió las lanchas rápidas que se mueven de Colombia a Honduras, los remolques de ganado que se utilizan para traficar la droga y hasta hizo alusión a «El Chapo» Guzmán.

Abogado defensor: ¿Le dijiste a Leonel Rivera a quién grabar?

Agente Murvis: Yo no era su manejador. Participé en una entrevista. Abogado defensor: ¿Leo Rivera no ayudó en ninguna incautación de narcóticos de Geovanny Fuentes?

Agente Murvis: No que yo sepa.

Declaración de El Cachiro

AUSA: ¿Puede el señor Rivera Maradiaga quitarse la mascarilla mientras está en la Corte?

Juez Castel: Sí.

El Cachiro: Buenas tardes, señor. AUSA: Señor Rivera, ¿Dónde vive ahora?

El Cachiro: En una prisión de Estados Unidos, señor.

AUSA: ¿Cómo llegaste a Estados Unidos?

El Cachiro: Me entregué a los Estados Unidos en 2015, señor. Era un narcotraficante, señor, del sector de Colon.

AUSA: ¿Cuál es su mínimo obligatorio para declararse culpable?

El Cachiro: Vida mas treinta anos, señor.

AUSA: ¿Cómo se llamaba el grupo con el que trabajaba?

El Cachiro: Los Cachiros.

AUSA: ¿Cometiste asesinatos? ¿Cuántos?

El Cachiro: 78, señor.

AUSA: ¿Conoce a Geovanny Fuentes Ramirez?

El Cachiro: Si, señor.

AUSA: ¿Cuál fue tu papel en Los Cachiros?

El Cachiro: Líder, senior, con Javier Rivera, mi hermano.

AUSA: ¿Cuánto costaría un cargamento típico de cocaína? El Cachiro: 1500 hasta 3000 kilos, señor. AUSA: ¿Compraste negocios con el dinero de la droga?

El Cachiro: Empresa constructora. Conseguimos contratos con el gobierno de Honduras.

AUSA: ¿Cómo utilizaría a las empresas para blanquear el dinero del narcotráfico?

El Cachiro: Invertimos en sembrar arroz, luego vino la cosecha y se lo vendimos a empresas legales por cheques. El dinero fue lavado. AUSA: ¿Los Cachiros usaron armas?, ¿Qué tipos?

El Cachiro: Armas de guerra. AR-15, AK-47, ametralladoras, lanzagranadas, revólveres, entre otros

AUSA: ¿Por qué su pariente se llamaba ‘Metro’?

El Cachiro: Porque andaba con la Policía Metropolitana.

AUSA: ¿Involucrado en drogas?

El Cachiro: Sí.

AUSA: ¿Quién dijo que había estado en Miami y trabajado con las autoridades de Honduras en materia de drogas?

El Cachiro: Geovanny.