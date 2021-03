Gobierno dice que ya vacunó el 90% del personal de salud; médicos lo niegan

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Recientemente, el Gobierno de Honduras anunció que en la campaña de vacunación prevista para la semana entre el 15 al 21 de marzo, se cubrió el 90 % del personal de salud contra la covid-19.

Según un reporte presentado por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), las personas inmunizadas fueron de hospitales públicos, privados y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a nivel nacional.

En ese sentido, en el informe presentado por la directora del PAI, Ida Berenice Molina, indicó que la cifra de vacunados actual es de 43,073 personas. Ellos recibieron la primera dosis y según las autoridades, representan al 90 % del personal que se encuentra en primera línea de atención a la covid 19.

Además, para esta campaña se contó con 48,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, que llegaron al país el pasado sábado 13 de marzo por medio del mecanismo Covax/Gavi. El PAI aplica como primeras dosis a igual número de empleados de la salud que trabajan en primera línea.

Ante esta situación, Diario Tiempo Digital, buscó a médicos de los principales hospitales del país, para constatar si el 90 % del personal de salud a nivel nacional ya está vacunado, según la información estatal proporcionada.

«Es falso»

La neumóloga del Hospital Cardiopulmonar «El Tórax», Suyapa Sosa, desmintió la información y afirmó que aún no se ha inmunizado al 90 % del personal de salud.

No obstante, reconoció que sí ha habido un esfuerzo importante para inmunizar a una buena parte del sector público, «pero definitivamente esa cantidad no se ha logrado», dijo.

«Eso es falso. Somos más de 90 mil personas laborando en salud en todo el país y definitivamente no se ha vacunado eso», enfatizó.

De igual forma, agregó que el sector privado tampoco ha recibido la vacuna de la forma en la que se quiere hacer creer.

En el caso del «Tórax», indicó que se han vacunado más de 350 personas. Sin embargo, dijo que aún falta todo el personal administrativo de salud que no son de primera línea, quienes esperan ser inmunizados con la próxima donación de Covax.

«Algunos no se han vacunado por múltiples factores como el miedo y la campaña negativa que se ha hecho de las reacciones adversas en otros países y que se ha probado que no hay una relación directa, pero han decidido no vacunarse», aclaró.

«Estadísticas infladas»

Por otra parte, el doctor Carlos Umaña, coincidió con su colega afirmando que las estadísticas proporcionada por el gobierno no son las verdaderas, porque aún hay mucho personal de salud por vacunar contra la covid-19.

«Creo que estas estadísticas están un poco infladas. Todavía queda personal que labora en el sector de camillas, aseo y algunos miembros de compañías de seguridad que brindan el servicio al sistema sanitario», señaló.

También, externó que hace falta vacunar médicos y enfermeras del sector privado, que por alguna razón no se censaron y están pendientes, así como varios médicos y enfermeras jubilados.

«En el IHSS de San Pedro Sula se estima que el 80 % está vacunado. Sin embargo, hay colegas que no han aceptado ponerse la vacuna y han firmado un consentimiento para esta situación. Ellos manifiestan que esperarán otra casa farmacéutica o definitivamente no se la aplicarán», concluyó.

