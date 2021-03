Choluteca: enfermera revela que no se aplicará la segunda dosis de vacuna

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La enfermera Albertina Cruz, residente en Choluteca, señaló este miércoles que no se aplicará la segunda dosis de la vacuna anticovid, debido a los efectos secundarios que presentó luego de que le administraran la primera.

Ella recibió el pasado lunes una de las vacunas de AstraZeneca, que llegaron a Honduras como donación del mecanismo COVAX. Luego de que se la pusieran, se empezó a sentir mal y presentar síntomas en su cuerpo.

Ante lo sucedido, Cruz aseguró que no pondrá en riesgo su salud para colocarse la segunda dosis, debido a que teme una repercusión peor. Sin embargo, se estaría equivocando al tomar la decisión, según el criterio científico de la inmunidad.

«No voy a jugar con mi vida, si ahorita fueron leves los síntomas, pueda que el día de mañana sean más fuertes, ya tomé la decisión de no aplicármela», sostuvo Albertina Cruz.

No obstante, destacó que es una determinación personal, porque «cada quien es arquitecto de su propia vida». De igual manera, aseveró que lo correcto es que se apliquen las dos dosis, pero en su caso no quiere correr el riesgo.

Entre los síntomas adversos que presentó esta enfermera en Choluteca están el malestar general, desmayo, falta de oxígeno, dolor en el brazo, mareos y dolor en el pecho, por lo que se puso en observación médica de inmediato.

Además, dijo que lo prudente es esperar a que lleguen otras vacunas de otros países, que sean seguras y no tengas efectos tan fuertes. Cruz recordó que hay dosis de otras naciones.

¿Qué sucede si no se aplica la segunda dosis?

Tiempo Digital consultó al doctor Carlos Umaña sobre qué efecto puede tener no aplicarse la segunda dosis, tras haberse puesto la primera. El galeno explicó que es un error no vacunarse de nuevo, esta persona no quedará inmunizada, aseveró.

Por su parte, el reconocido científico Marco Tulio Medina aseguró que es un error no seguir con la vacunación y no aplicarse la segunda dosis. Al mismo tiempo explicó que, los efectos secundarios son leves y no hay criterio para no seguir inoculando al personal.

Medina detalló que un factor que influye es el psicológico, por esa razón, las personas tienden a hacerse ideas sobre los efectos. Hace algunos días se mencionó que en países de Europa se reportaron casos de trombosis, tras la aplicación de la vacuna, pero los mismos están en estudio.

Albertina Cruz sostuvo que tiene miedo de aplicarse la segunda dosis, porque el organismo no siempre está igual. Ente tanto, no tiene miedo al COVID y asegura guardar todas las medidas de bioseguridad.

