Científico hondureño explica la reacción que causa la vacuna de AstraZeneca

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Trastornos psicogénicos en masa (histeria colectiva)» es la reacción que ha causado en algunos trabajadores de la salud la aplicación de la vacuna antiCOVID de AstraZeneca, así lo explicó este domingo, el científico hondureño, Marco Tulio Medina.

A través de medios locales, Medina manifestó que las autoridades de Salud informaron de efectos secundarios tras la aplicación de vacuna. Sin embargo, aseguró que las reacciones han sido leves.

De igual forma, indicó que son seis las personas que han presentado efectos secundarios en Choluteca. «Dos de ellas requirieron de hospitalización por reacciones alérgicas y cuatro presentaron efectos psicológicos, particularmente, ansiedad», dijo.

Asimismo, el también especialista en neurología dijo que no cree que la dosis de la vacuna de AstraZeneca provoque trombosis.

Investigan casos en Atlántida, Copán y Choluteca

Sobre el tema, Ida Berenice Molina, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), informó que en Atlántida, Copán y Choluteca se presentaron eventos derivados de la aplicación de AstraZeneca.

En ese sentido, Molida dijo que actualmente están pendiente de concluir la investigación de los casos de dos enfermeras en Choluteca que tuvieron que hospitalizarlas después de ser vacunadas contra el COVID-19.

El primer lote de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca llegó a Honduras el pasado 13 de marzo de 2021, bajo donación del Mecanismo Covax.

Mientras que, a la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registra 17 millones de personas inoculadas con esa vacuna y 30 reportaron casos de trombosis en Europa.

Piden «no satanizar» efectos de vacunas AstraZeneca

Días atrás, médicos hondureños pidieron «no satanizar» los efectos secundarios que provoca la vacuna antiCOVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social del (IHSS), de San Pedro Sula, Carlos Umaña, en el país se ha creado mucho resquemor contra la vacuna antiCOVID de AstraZeneca y le están achacando muchos efectos secundarios que son normales en todas las vacunas.

«Muchos de los que nos vacunamos con la de Moderna nos pasó igualito, fiebre, dolor de cuerpo. Todas dan esos efectos. La vacuna de AstraZeneca lleva más de 30 millones de dosis y nadie se ha muerto. Sobre los eventos trombóticos ya, matemáticamente, demostró la EMA que no se relacionan a la vacuna. Yo aquí no sé y no entiendo por qué muchas personas querían las vacunas y ahora no las quieren. Otro tipo de vacuna no la vamos a ver en nuestro país definitivamente», señaló el galeno.

