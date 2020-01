LA ENTREVISTA – Mauricio Kawas: “No tuve novia en el colegio, era desafortunado en ese asunto”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Es normal ver a Mauricio Kawas caminando muy a prisa por los pasillos del segundo piso del edificio Rosenthal, con papeles en mano que seguramente son el guión de uno de los programas que presenta en su canal, Todo Deportes Televisión (TDTV), y también con su teléfono celular.

Cabe resaltar que al salir de la oficina, uno de mis compañeros se enteró que iba a una entrevista con Kawas y me pidió acompañarme. Al llegar al lugar, se tomó una foto con el comunicador y luego regresó a sus labores.

Jugando la potra en las calles del barrio Río de Piedras de San Pedro Sula pasó la niñez el presentador deportivo. “Mi infancia fue muy buena, en el barrio Río de Piedras en San Pedro Sula cuando no había pavimento. Estábamos cerca de la Escuela pública Dionisio de Herrera y teníamos un campo que no tenía cerco, pero cuando no nos dejaban entrar, entonces jugábamos en la calle. Llegaba rayado a la casa y todo raspado. Se daba gusto uno”, recordó.

A pesar de que su padre murió cuando él tenía 11 años, recuerda que siempre tuvo una muy buena relación. Entre la piscina de los domingos en el Hotel Bolívar y en la tardes, asistiendo al histórico Estadio Morazán, Kawas relató que se le vienen imágenes de su padre.

“Hoy el Hotel Bolívar no es lo que era antes, pero en aquel entonces se hacían muchas barbacoas. Estamos hablando como de 1973-1974. Por cierto, ahí se hospedaban el Olimpia, Motagua y Universidad”, apuntó.

Y añade que: “Era habitual que a la hora del almuerzo nos encontráramos a los jugadores del Olimpia y pidiéramos autógrafos. En ese tiempo no había cámaras, pero sí tengo esos buenos recuerdos”.

Mauricio Kawas: “Fui un estudiante normal”

Muchos mensajes caían al celular de Kawas, sin embargo, él no interrumpió la conversación en ningún momento. Muy activo, dinámico, pero a la vez, se tomaba unos segundos para encontrar las palabras correctas y responder a cada interrogante.

Kawas aseguró que siempre fue un estudiante promedio, con notas de 80, ni sobresaliente, pero tampoco malo. “Estuve en la International, pero no estaba como ahora”, señaló.

“Las travesuras habituales en el colegio, era un ambiente muy diferente al de ahora. No tuve novia en el colegio, era desafortunado en ese asunto. Éramos una sección pequeña, unos 30 compañeros entonces fue una relación de amistad muy bonita. Nos reunimos en San Pedro el pasado diciembre y fue bonito porque yo siempre era el resistente a no asistir”, manifestó.

Asimismo, aseguró que en los tiempos de disco y salidas nocturnas fue muy bailarín: “Bailaba bastante salsa”, confesó. Además, narró que unos años atrás, si en San Pedro Sula alguien no bailaba merengue, no tenía siquiera posibilidades. “Tengo días de no echarme un merengazo fijate. Que no me escuche mi esposa porque ya me va a decir que vayamos a bailar”, dijo entre carcajadas.

Una de las discusiones más grandes y probablemente que nunca acabarán en la vida será el tema de qué música es la mejor de la historia.

Ante eso y a pesar de aceptar ser un empedernido bailarín, Mauricio mencionó que también gusta mucho del rock británico, escuchando bandas como Depeche Mode o artistas como Sting, Prince, Phil Collins, Robert Palmer, entre otros. “Esa música de los ochentas fue casi perfecta”, añadió.

No solo fútbol, le gustan otros deportes

Se conoce que el director general de TDTV es una de las voces oficiales del periodismo deportivo en el país. Sus comentarios y análisis sobre fútbol son muy comentados en redes sociales, ya sea que los seguidores o detractores, estén o no de acuerdo con sus palabras.

No obstante, el también padre de cuatro hijos, confirmó que es seguidor del fútbol americano, sobre todo en su etapa de post temporada, aunque en la actual no le ha dado mucho seguimiento.

Además, recordó una anécdota con el básquetbol. “El baloncesto no me apasiona, aunque debo reconocer que fui con mi hijo cuando él estudiaba afuera a ver un partido de los Bulls porque quería conocer la sensación de cómo se ve un juego desde la arena y te digo, es un espectáculo, sinceramente. El manejo de los estadounidenses de sus deportes para el público es impresionante. No te podes aburrir. Me falta ver una de béisbol y la gente me dice que tampoco me voy a aburrir”.

Allá por los años 70’s, en Honduras se transmitían los partidos de béisbol bajo la voz del irreemplazable, Raúl Agüero Neda (QDDG), quien según varios periodistas deportivos de la vieja escuela, era fantástico.

De esa forma, Kawas no se quedó atrás y recordó que comenzó a sentir simpatía por el deporte que inmortalizó como el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos a George Herman Ruth o mejor conocido como “El Gran Bambino”.

“Me gusta mucho el béisbol, allá por los setentas se me despertó más esa afición porque aquí se trasmitía con el doctor Agüero Neda que narraba los partidos. Era un narrador que lo hacía por afición y lo hacía con una calidad impresionante, lo ponían en cualquier cadena de los Estados Unidos y no desentonaba”, sostuvo.