LA ENTREVISTA – Alicia Canales: “A los futbolistas parece que los parió una vaca”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras varios minutos intentando encontrar estacionamiento para acudir a la entrevista con Alicia María Canales Motiño, logré ingresar al gimnasio en donde me había citado la presentadora, luego de un momento de espera, la sexy periodista salió del vestuario de damas, con ropa deportiva y lista para entrenar.

Sentados en una banca larga de color azul, ella hablaba de algunas particularidades de su día mientras comenzábamos con la entrevista. Además, Canales acomodó su enorme maleta y la cartera a modo de que no estorbaran en la pasada de los demás ni de la señora que estaba en ese momento trapeando el suelo.

Luego de eso, conversamos un rato y de a poco fue revelando que su niñez no fue fácil ya que «mi papá se murió cuando yo tenía siete años. Tampoco me crié con mi mamá. Mi papá era piloto de la Fuerza Aérea y murió joven, tenía 54 años».

Asimismo, dijo que es amante del café y que pasa muchas horas en el gimnasio, pero esto no siempre fue así. «Yo nací en Tegucigalpa, pero me fui para San Pedro Sula. Mi hermana mayor, que ahora vive en Nueva York, me pasaba llevando para allá. A mí me gustaba más San Pedro porque allá la gente es más campechana y acá (Tegucigalpa) yo era una inadaptada por la niñez difícil que tuve», contó.

«Siento que acá (Tegucigalpa) se vive con un estilo de vida más superficial y yo no soy así. Por eso sentía que me acoplaba más en San Pedro. Me quedaba meses allá y perdía los años del colegio por quedarme allá hasta que me decidí de irme del todo», aseguró.

Era una inadaptada social

Alicia Canales, de 26 años, tiene cinco hermanos. Explicó que uno de ellos es de crianza, pero «si no lo menciono se resiente», aclaró la presentadora.

«Yo era super antisocial, una inadaptada no me gustaba ir al colegio y prefería ir a tomarme un café que ir a clases, inventaba cualquier excusa o me escapaba porque me molestaban mucho. Eso me traía problemas porque cuando explotaba terminaba golpeando a la gente y me expulsaban», reveló entre risas.

La comunicadora terminó sus estudios de primaria en la escuela Simón Bolivar «no sé como terminé la escuela», reveló. También cursó el ciclo común y un bachiller en Ciencias y Letras en el Instituto Hibueras.

Entrada a los medios de comunicación

De fondo sonaba la música típica del Gimnasio. No era Eyes of the Tiger, pero si una canción de la banda Imagine Dragons. En ese momento, Alicia comenzó a recordar sus primeros pasos en el mundo de los medios de comunicación.

«Mi primera experiencia en medios fue con Edith Copland que me jaló para el mundial de Sudáfrica. Estuve solo para eso y me gustaron los medios», recordó.

«Después, en San Pedro yo tuve como 200 trabajos, en ventas y atención al cliente principalmente», remarcó entre carcajadas.

Del mismo modo, no pasó por alto su momento en Canal 6, lugar en donde trabajó con el productor, German Paz.

«Yo busqué esa oportunidad. Le dije que no me pagara nada, pero que me enseñara. Recuerdo que fue la misma camada de Elsa Oseguera. Él nos hizo», precisó.

«Me acuerdo que él puso un segmento de los estados del tiempo para los estadios. Ese es mío y quiero volver a ponerlo. Lo que si recuerdo es que me costó porque yo tenía pánico escénico, pero superé esos miedos», expresó.

Alicia comenzó a tomar protagonismo en la televisión. «Era la típica lectora de mensajes y redes sociales, estaba bien gorda para ese entonces», indicó.

La también comentarista en el famoso programa radial de los viernes «La Potra», ha pasado por varios medios de comunicación. Estuvo en Radio Fabulosa en San Pedro Sula, «Mauricio Kawas era mi principal oyente y por eso me jaló a su programa», destacó.

A causa de su eso, Alicia tuvo que regresar a la capital del país, pero su adaptación le ha costado mucho.

«Ya estando en Tegucigalpa se me abrieron programas con Kenia Torres en HRN y adquirí mucha experiencia, después me pasé con Ponce Morazán en Radio América y posteriormente se me vino la oportunidad en Diario Diez. Cuando salí de Diario Diez pues QHubo TV me dio la oportunidad», resumió.

Periodismo deportivo

Su etapa en el periodismo deportivo le dejó buenas experiencias. Sin embargo, María Canales no se anduvo con tapujos y confesó que algunos jugadores parece que fueron traídos al mundo por una vaca.