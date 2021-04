«¡Orgullo!»: Mary Vallecillo logra patentar su tratamiento para la distrofia muscular

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La científica hondureña, Mary Vallecillo, anunció con mucha alegría que logró patentar su tratamiento para tratar la distrofia muscular.

Tras la noticia, la también investigadora del Laboratorio de Distrofia Muscular del departamento de Química y Bioquímica en Brigham Young University (BUY) de UTAH compartió su alegría con TIEMPO Digital en una entrevista.

«Eso es para nosotros un gran logro porque es un proceso más como avance para tener nuestro tratamiento disponible a la población que sufre esta enfermedad», expresó.

Asimismo, contó que, junto a su jefa, las inventoras del proyecto, se sienten con mucha alegría porque es una esperanza más para la gente que sufre distrofia muscular y les da también el respaldo para continuar trabajando.

También manifestó que la patente les abre puertas para ampliar sus terapias a otras enfermedades musculares neurodegenerativas, así como de otros campos que son de su interés.

«Eso nos abre muchas puertas para seguir avanzando en estos proyectos. La verdad que nos sentimos muy orgullosas porque por primera vez nuestro tratamiento ha demostrado que funciona. Eso nos acerca más a que se pueda pedir formalmente a los organismos internacionales encargados para iniciar sus procesos de estudio a larga escala y que algún día pueda ser aprobado», agregó.

La científica hondureña reconoció que esto no es un proceso rápido y que toma muchos años. Pero están en el camino para que el tratamiento pronto sea aprobado.

De igual forma, comentó que el avance del tratamiento fue presentado la tercera semana de marzo de este año en la conferencia nacional de la Asociación de Distrofia Muscular. Además, se les invitó a mostrar el avance en Alemania.

Seguidamente dijo que esto es un peldaño, pero significa mucho porque abre puertas para que algún día la terapia se haga una realidad y den una esperanza a pacientes con este tipo de enfermedades.

I’m honored to be one of two women inventors of a therapy to treat muscular dystrophy. After working long hours, days, nights, weekends, and holidays… Today, our invention has been patented. 🙏

— Mary L. Vallecillo (@VallecilloMary) April 7, 2021