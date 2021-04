Mujeres que vendían tortillas al HE denuncian reemplazo por «fábricas especializadas»

REDACCIÓN. El rubro de las ventas de tortillas es, sin duda, uno de los trabajos donde más mujeres hondureñas se dedican en todo el país.

Es normal observar varios puestos con mujeres vendiendo tortillas en todos lados, sobre todo, en cercanías de grandes edificios, como ser el Hospital Escuela. Sin embargo, varias ciudadanas que se dedican a la venta de ese producto, están denunciado que dicho centro hospitalario las hizo «a un lado» y ahora solo compra tortillas a «fabricas especializadas».

Tenían hasta contrato con el hospital

“Por medio de una compañera que está enferma nos notificaron que ya no nos ocupaban, porque contrataron a dos fábricas para obtener el producto”, dijo una de las mujeres a un medio local.

Según testimonios de las afectadas, al principio llegaban a vender sus tortillas de maíz al personal del centro asistencial, pero, con el pasar de los años, la institución decidió que firmarían un contrato para cocinaran determina cantidad de tortillas, que complementarían la comida del hospital.

Lea también: ¡Por tortillas! Padres se agarran a golpes en un mercado

40 años de servicio

Todo cambió el pasado mes de marzo, cuando se les avisó que ya no renovarían contrato. A las autoridades del HE no les importó que tuvieran hasta 40 años vendiéndoles tortillas, criticaron.

Las mujeres demandaron que los directores del HE les ayuden, ya que tienen hijos que alimentar. Unas 20 familias han quedado desamparadas. Las «tortilleras» piden al centro hospitalario reconsiderar su decisión.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.