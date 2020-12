Superhéroes como «Batman», «Superman» y «Mujer maravilla» marcaron la infancia de miles de personas en los años 90 , pero ahora con las nuevas generaciones, llegan nuevos personajes. Una de esas nuevas caras es «América Chávez».

Marvel y Disney han creado una nueva heroína, pero la novedad es que es un personaje 100% latino.

La nueva heroína

La nueva integrante de universo fílmico de Marvel, llega con superpoderes como volar, super velocidad y ser invisible.

La actriz Xochitl Gómez, quien ha aparecido en varios proyectos de Netflix, le dará vida al personaje. Que se sumará al elenco de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, anunció Marvel Studios.

El personaje de comics fue creado en 2011 como parte de los Jóvenes Vengadores, aunque en ese momento no logró mucha popularidad.

Su auge llegó en el año 2017, cuando la artista de Puesto Rico, Gabby Rivera, estuvo a cargo de crear una publicación, teniendo solo a Chávez como protagonista.

En los cómics, Chávez es una persona que su vida cambia radicalmente, cuando su hogar sufre un ataque y ella debe huir.

Una historia que si analizamos bien, se asemeja a lo que le sucede a millones de personas latinoamericanas que han tenido que huir de sus países de origen por la violencia.

«Es alguien con un instinto para proteger y para amar sin pensar primero en sí misma sino en su gente», indicó a un medio local Rivera.

Otras cualidades

Chávez quien también es conocida como Miss América, es parte de la comunidad LGBTQ, al igual que Gabby Rivera.

«América Chávez» tiene otro gran poder: Con sus golpes puede crear agujeros entre las realidades para viajar por el multiverso.

En otras palabras, «América Chávez» puede moverse entre el conjunto de dimensiones paralelas.

Black Panther

El anuncio de que «América Chávez», fue hecho en la una conferencia por el directivo de Marvel Studios, Kevin Feige.

Además mostró en videos, los primeros avances de los cómics de los personajes de Loki y Ms. Marvel.

En la conferencia también se anunció que el papel de Black Panther no lo hará otro actor, a pesar de la muerte de su protagonista, Chadwick Boseman.

Pero, se confirmó que aún no se sabe que enfoque, se les darán a las secuelas de Black Panther.

