Robert Downey Jr podría regresar al mundo de los héroes, pero no en Marvel

REDACCIÓN WEB. En las últimas horas, diversos medios internacionales han revelado que Robert Downey Jr, podría volver al cine de superhéroes, pero no en Marvel, sino en su máximo rival DC Comics.

Después de haber interpretado a uno de los Avengers más populares y de convertirse en un referente del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el futuro del actor estaría en la compañía rival.

En virtud de lo anterior, Downey Jr entra en los planes de la nueva película que ya prepara DC sobre el superhéroe Linterna Verde, miembro de la Liga de la Justicia.

Mientras tanto, el portal We Got This Covered dijo que una fuente de ellos les confirmó que el actor estadounidense ha tenido varias conversaciones privadas con Warner Brothers. Con el propósito de interpretar a Hal Jordan, en el Universo Extendido de DC Comics (DCEU por su siglas en inglés).

“Según nuestras fuentes, el veterano de Marvel ha tenido conversaciones privadas con Warner Brothers sobre asumir un papel en el DCEU, uno de los cuales podría ser Hal Jordan”, escribió el portal.

Asimismo, de no lograrse la incorporación de Downey Jr, se tienen en cuenta acotres como John Krasinski, Zac Efron y Chris Hemsworth (Thor en Marvel). A la vez,

Este film sería la segunda oportunidad de DC Cómic de poner a Linterna Verde en lo más alto del cine; luego de la fatídica película que se realizó en el 2011 que fue protagonizada por Ryan Reynolds, que hoy en día le da vida a Deadpool en el UCM.

De ser cierto esto, sería interesante ver cómo Robert Downey Jr se renueva. Además, de que creemos que el género de superhéroes le va muy bien.

Marvel quiere de regreso a Downey Jr

De manera similar, existe otro rumor que Marvel quiere que Iron Man regrese, pero dicen que la cantidad de dinero que Robert Downey Jr está pidiendo es irreal. Tan irreal que de verdad la distribuidora lo está dejando pasar.

En ese sentido, todo apunta a que Downey Jr, será Literna Verde en la nueva película del superhéroe. Esto, debido a que el actor ocupa el primer lugar en la lista de la compañía para personificar al personaje, no dudamos de que esto se vuelva realidad muy pronto.

Otras películas de superhéroes que está preparando Warner Brothers y DC Cómics, son ‘Batman’ con Robert Pattinson, ‘Cyborg’ y ‘The Flash’.