Meghan Markle anuncia que está esperando una hija del príncipe Harry

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La entrevista de Oprah Winfrey a los duques de Sussex sigue dando de qué hablar. Una de las declaraciones más impactantes fue la revelación del género del hijo que espera la pareja.

El príncipe Harry y Meghan Markle tendrán la parejita. Sí, el pasado 14 de febrero anunciaron al mundo que iban a ser padres por segunda vez. Ahora, en la esperada entrevista para muchos, que la pareja ha concedido a la presentadora Oprah Winfrey en la cadena de televisión estadounidense CBS, han revelado que el bebé que esperan es una niña.

El anuncio de que la duquesa de Sussex volvía a estar embarazada lo hicieron el día de San Valentín con una imagen en blanco y negro, en la que Markle presume el embarazo. En un comunicado escribieron: «El duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo».

El lado oscuro de la corona

En uno de los momentos más serios de la conversación, Meghan también se sinceró y confesó que hubo un punto de quiebre y que tuvo pensamientos suicidas. “Ya no quería estar viva”, reveló.

Oprah Winfrey y Meghan Markle también hablaron de la decisión de la familia real de no conceder el título de príncipe a Archie, su primogénito, ni la seguridad oficial que conlleva.

Preguntada por Oprah Winfrey si hubo preocupaciones de que su hijo fuera «demasiado moreno», Markle dijo: «Si esa es la deducción que estás haciendo, creo que es bastante adecuada».

Las declaraciones de Markle provocaron gestos de asombro de la periodista, que preguntó a quién se refería exactamente.

Según Markle, se trató de una conversación entre miembros de la familia real británica y el príncipe Harry. Preguntado por esos comentarios, el nieto de Isabel II rechazó ofrecer más detalles: «Es algo que nunca voy a compartir públicamente», dijo el príncipe.

«En su momento, fue raro, me quedé un poco impactado», señaló, añadiendo que esa conversación tuvo lugar «justo al principio» de su relación.

“En los meses en los que estuve embarazada, me dijeron que Archie no iba a recibir un título y que no iba a recibir seguridad. También, escuché comentarios sobre qué tan oscura iba a ser su piel”, expresó Markle. La renuncia del príncipe Harry y Meghan a los deberes reales comenzó en marzo de 2020.

