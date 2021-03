Meghan Markle revela que fue «silenciada» y pensó en suicidarse

REDACCIÓN. Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, ofrecieron una entrevista a la periodista estadunidense Oprah Winfrey, que se transmitió ayer domingo por CBS, en la cual dieron detalles «sorprendentes» acerca de su relación con la familia real británica.

Entre las declaraciones más sobresalientes se encuentra la revelación del género de su segundo bebé. La pareja está esperando una niña y será la última integrante de la familia.

Además, contó que se sintió desprotegida y silenciada, e incluso tuvo pensamientos suicidas por la situación que estaba viviendo.

También, reveló que una avalancha de cobertura negativa en la prensa británica la había llevado a un punto en el que “ya no quería vivir”.

Fue silenciada y pensó en suicidarse

Markle también dijo que la familia real la había “silenciado”, que se sentía sola y que le dejaban hacer muy pocas cosas, especialmente en lo profesional, donde su libertad fue coartada.

«Tuve pensamientos suicidas constantes y claros. Simplemente no quería seguir viva. Y ese era un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante”, dijo.

Además, contó que se sintió «avergonzada» al confesarle esto a su esposo. «Fue un pensamiento constante, real y aterrador», reiteró.

Seguidamente, el príncipe se integró a la conversación y declaró que alejarse fue doloroso, pero fue lo correcto.

“Estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado. Estaba atrapado dentro del sistema, como lo está el resto de mi familia. Mi padre, mi hermano están atrapados en esa vida y no pueden salir», explicó.

Racismo contra su hijo

La duquesa repitió varias veces durante la entrevista que “no la protegieron” ni a ella, ni a su marido. “Nunca me sentí tan sola”, acusó. Ella detalló, aún dolida, lo traumático que fue el final de su embarazo.

“En los últimos meses de mi embarazo me dijeron que nuestro hijo no iba a recibir seguridad, como no le iban a dar el título de príncipe no le daban seguridad. Nosotros no habíamos creado esa monstruosa maquinaria a nuestro alrededor, necesitaba estar seguro”, manifestó.

Sorprendida, Oprah preguntó cómo explicaban que su hijo, Archie, no iba a ser príncipe y Meghan, indignada, insistió: “El primer miembro de la familia real de color no recibió un título. Y se dijo que fue nuestra decisión, pero no lo fue”, relató.

Problemas con Kate Middleton

Meghan detalló que no lo revela para “desprestigiar” a Kate, porque “se disculpó, me trajo flores y se responsabilizó por ello”, sino para dejarlo en claro, porque todos en el Palacio sabían la verdad y no la defendieron.

“No sé cómo esperan que después de todo este tiempo todavía permanezcamos callados si la monarquía perpetúa falsedades sobre nosotros y si corremos el riesgo de perder cosas. Bueno, ya se ha perdido bastante”, aseguró furiosa Meghan.

Agregó: “Es realmente liberador tener el derecho y el privilegio, en cierto modo, de decir, sí, estoy preparada para hablar”.

Una boda secreta

Meghan Markle explicó que la pareja se casó en secreto tres días antes de la fecha oficial de su boda, en mayo de 2018.

Y una vez que ambos estuvieron frente a Oprah Winfrey anunciaron que el bebé que esperan será niña. Pese a las duras acusaciones, la entrevista acabó en tono positivo, con la reconocida presentadora preguntando a Meghan Markle si, pese a todo lo que había pasado, consiguió su final feliz con el príncipe. Y la duquesa de Sussex no dudó en decir: «Mejor que cualquier cuento de hadas que hayas leído jamás».