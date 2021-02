Mamá de Keyla Martínez: «No dormimos, nos siguen en carros y nos toman fotos»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Doña Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, la joven que falleció a causa de asfixia en una celda policial, manifestó que tras la lucha de esclarecer el homicidio de su hija, ya no duermen, carros las siguen y les toman fotos.

En una entrevista en una casa radial capitalina, doña Norma dijo: “A mi hija la asesinaron y no fue un suicidio, fue un homicidio, como quieren hacernos creer. Nosotros no tenemos miedo de lo que ellos estén diciendo porque sabemos que toda la información ha sido manipulada”.

Además, la madre de Keyla aseguró que como familia van a esperar las pruebas científicas que les brinden los encargados del análisis. Al mismo tiempo Rodríguez recalcó que las autoridades mienten porque las pruebas de la ciencia tienen más peso de lo que dicen.

«Pueden tener miles de testigos, pero la verdad está muy clara y solo ellos no la quieren ver y quieren hacernos creer otra cosa”, señaló doña Norma.

Lea además: Madre de Keyla: «Dios le había dado regalado tres hijos», eran su razón de vivir

Temen por su vida

Doña Norma Rodríguez puntualizó que teme por su vida y la de su familia. En ese aspecto dijo que se corre mucho riesgo, debido al peligro que significa meterse con las autoridades, puesto que los quieren callar de manera fácil.

Al mismo tiempo, la mamá de Keyla sostuvo que al dar la cara en los medios de comunicación, les genera miedo de que les pueda pasar algo y no se haga justicia en el caso de su hija.

Doña Norma Rodríguez, reveló: “Quiero que el pueblo hondureño sepa que si nos pasa algo es porque está en las manos de las autoridades que tenemos”.

“La policía no nos ha dado ningún tipo de ayuda ni protección, ellos quieren que nosotros desistamos. Pero no vamos a dejar de luchar y estamos pendientes (de) que los derechos humanos y otras organizaciones nos ayuden a seguir luchando”, especificó la madre.

«Se metieron con quien no debían»

Entre lágrimas doña Norma declaró: “Estos cobardes se metieron con quien no debían y mi hija me da fuerzas y yo sé que ella desde el cielo me va apoyar para que se haga justicia”.

La familia de Keyla Martínez reveló que desde el día que murió no han vuelto a dormir en paz, debido a la vigilancia que tienen en los alrededores de su casa. Doña Norma aseguró que los siguen en carros particulares y les toman fotos. Ante esto destacó que no tiene miedo y lo único que desea es terminar la lucha para encontrar justicia en el caso de su hija.

La madre de la joven estudiante de enfermería explicó que por los momentos no piensa regresar a España y se va a quedar en Honduras apoyando a su familia e hijos. La muerte de Keyla es un golpe fuerte para la familia, ellos han sido personas honestas y trabajadoras, nunca habían pasado por una situación así y claman justicia, sostiene pobladores de La Esperanza, Intibucá.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0