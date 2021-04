«Ella era muy valiosa»: madre de Keyla manda «desgarradora» carta al director de la DPI

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Norma Rodríguez, la madre de Keyla Martínez, universitaria que falleció en una celda policial de La Esperanza, Intibucá, envió una carta dirigida al director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rommel Martínez.

El escrito de la mamá de Martínez, se da luego del reciente asesinato de dos policías en la colonia Cerro Grande de la capital, cas en el que según las autoridades, ya se encuentran investigando, y sostuvieron que en las primeras 48 horas tendrían detalles sobre los responsables.

Fue a través de Facebook que Rodríguez exigió pronta respuesta, para esclarecer el caso de su hija, y exteriorizó que a dos meses de su muerte, las investigaciones aún no avanzan.

Keyla Martínez, de 26 años, murió el domingo 7 de febrero en una estación de la Policía Nacional, en la ciudad de La Esperanza, Intibucá. Murió por «asfixia mecánica», no por suicidio, como informaron en primera instancia fuentes policiales, según análisis forenses.

Aquí la carta íntegra de la madre de Keyla Martínez al director de la DPI:

Sr. Rommel Martínez, Dirección Policial de Investigaciones (DPI)

Me dirijo a usted porque leí la noticia de que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha conformado un equipo especial de investigación, para obtener resultados en un periodo de 48 horas, sobre el asesinato de los agentes de policía, Kenneth Ricardo Flores Alvarado y Carlos Alfredo López Mendoza.

Esa noticia me ha impactado y ha despertado muchas inquietudes, y quiero hacerle nueve preguntas, de las cientos que día a día me hago.

Me gustaría que me las responda, porque sus respuestas son muy importantes para mí y estoy segura, que también para la mayoría del pueblo hondureño:

¿Por qué para investigar el asesinato de dos policías les basta 48 horas para saber quién les quitó la vida y para investigar el asesinato de mi hija Keyla Martínez no les ha alcanzado la cantidad de 6 mil 800 horas aproximadamente? ¿Por qué no investigaron el asesinato de mi hija, si no, solamente su detención?

¿No murió acaso, a causa de esa detención y en custodia policial? Sólo ese hecho debe bastar para saber que la asesinaron miembros de la policía, de los que estaban en servicio la noche de su asesinato, porque para pensar que no son culpables, habría que ser muy ingenuo. ¿Por qué piensa usted que la vida de estos dos policías asesinados valía más que la vida de mi hija Keyla, también asesinada? Para mí ella era muy valiosa, como estoy segura que era valiosa la vida de estos policías para sus madres.

Espera respuesta

La carta continúa: ¿Por qué, a pesar de saber quiénes están involucrados en el asesinato de mi hija, no han señalado, mucho menos detenido a nadie? Si usted no lo sabe, yo se los puedo señalar:

El subcomisionado Melvin Alvarenga, como principal responsable, los agentes que estuvieron de servicio y los once detenidos que se convirtieron en testigos, en la posta policial número 10 en La Esperanza, Intibucá, la madrugada del 7 de febrero, cuando le arrebataron violentamente la vida a mi hija.

¿Acaso la DPI está encubriendo a los asesinos? ¿Cree usted, que debo cooperar económicamente con ustedes para conformar un equipo especial de investigación, para obtener también resultados en la investigación del asesinato de mi hija? Cooperaría con todo gusto.

¿Cree usted que la madre de una hija asesinada tiene el derecho y merece tener respuestas de por qué su hija murió? Como director de la Dirección Policial de investigaciones (DPI), ¿cuántas horas más cree usted, que yo debo esperar para que me dé respuesta a estas preguntas?

Todas ellas son válidas y espero su respuesta. Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, «asesinada» en una posta policial.

