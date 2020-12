Villanueva: bebé de un mes muere ahogada supuestamente por su madre

CORTÉS, HONDURAS. Al mediodía de hoy, martes, se reportó la muerte de una recién nacida en la residencial Bella Vista de Dos Caminos, Villanueva, a manos de su madre.

La hipótesis manejada en este hecho es que la pequeña. de apenas un mes y dos días de nacida, fue introducida por su madre a una pila. En tal sentido, la trabajadora de la familia al observar la acción trasladó a la menor a un Centro de Salud de la comunidad.

Pese a los esfuerzos de los médicos, la niña murió. Al hospital llegó sin signos vitales. Hasta estos momentos, el cuerpo de la pequeña recién nacida aún se encuentra en el recinto.

El subcomisario de la Policía Nacional (PN) de esa región, indicó que por las declaraciones de la persona que llevó a la niña, el proceso se maneja como investigación. Por tanto, se debe constatar si el hecho se dio de manera accidental o no.

El agente policial reveló que ya se maneja documentación y así como relatos de la hermana de la madre, los cuales, indician que la sospechosa salió hace más o menos un mes y medio del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza en Tegucigalpa.

Tras suscitarse el hecho, y al encontrarse bajo investigación, la madre de la menor se encuentra actualmente detenida, a espera del debido procedimiento. Por tanto, las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar el grado de culpabilidad.

Según mencionó el subcomisario, la mujer se mantiene con una conducta no agresiva, pero no quiere opinar nada. El comportamiento de la madre es como si no estuviese pasando nada, no muestra ningún tipo de preocupación, agregó.

La trabajadora doméstica que estaba a cargo del cuidado de la mamá y de la pequeña también deberá someterse a investigaciones.

