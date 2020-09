¡Otro crimen! Matan presidente de campesinos en Dos Caminos, Villanueva

CORTÉS, HONDURAS. Hace unos momentos se ha registrado la muerte violenta de una persona del sexo masculino en el sector conocido como Dos Caminos, colonia Jesus de Nazareth, Villanueva, Cortés.

La víctima, según informes, era presidente de la Asociación de Campesinos del sector de Monte Santos e identificado como Jairo Enrique Sales, de 38 años de edad.

Se desconoce si el empresario iba abordando o saliendo de su automóvil. Sin embargo, de acuerdo a lo recabado, varios sujetos fuertemente armados llegaron y sin mediar palabras le dispararon en varias ocasiones.

Tras cometer el asesinato, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Mientras que al percatarse del violento crimen las personas se movilizaron hasta la escena, informando a la Policía Nacional.

Declaraciones de su hermano

De igual manera, según dijo el hermano de la víctima, le comentó hace unos días que ya había salido de la Asociación de Campesinos. Pero desconoce si había recibido amenazas a muerte, pues no le tocó el tema.

Asimismo, su familiar agregó que Jairo Sales dejó la organización ya que pondría una abarrotería en otro sector aledaño. Esta muerte violenta deja a sus tres hijos sin su padre.

Vecinos del sector indicaron que Jairo no residía en la zona donde se suscitó el hecho, no obstante, lo conocían, por lo que era muy querido. En ese sentido, se mostraron no solo apesarados, sino sorprendidos por la trágica muerte.

Desconocen cuál fue el motivo que llevó al asesinar al dirigente campesino en Dos Caminos, Villanueva. Se presume que los hechores lo iban siguiendo y aprovecharon al verlo fuera del vehículo.

Hasta el lugar se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área. Miembros de Medicina Forense realizarán el levantamiento del cadáver.

