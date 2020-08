TEGUCIGALPA, HONDURAS. El día inició con la expectativa de que Yani Rosenthal regresaba a Honduras y el calor hondureño no faltó desde primeras horas. Caravanas de vehículos llegaron de distintas partes de Honduras para recibir a quien consideran la esperanza para sacar adelante al país.

Casi desde las 6:00 a.m. de este viernes 7 de agosto cientos de militantes, líderes políticos y ciudadanos llegaron desde el occidente, norte, sur y centro del país hasta el bulevar aledaño al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

Las calles mojadas por la lluvia se adornaron de colores vivos de las banderas del Partido Liberal. Eran aproximadamente las 2:00 p.m. cuando las primeras fotos de Yani empezaron a hacerse virales a través de las redes sociales.

Una de las fotografías que más sobresalió muestra a Yani dentro del avión que lo traía de regreso a Honduras. También, cerca de la 1:00 p.m. otra fotografía sobresalió en las redes, donde se ve a Yani portando una mascarilla color negro.

Pueblo, amigos y familia esperan con alegría

Mientras tanto, en Honduras, la caravana rojo y blanco seguía creciendo, personas portando pancartas de bienvenida, con camisetas y gorras en apoyo a Yani llenaban las cercanías de la terminal aérea de SPS.

Alcaldes, diputados, lideres liberales muy emocionados mencionaban el hecho de poder ver de nuevo a su amigo Yani Rosenthal. Eran tantas las personas que llegaron a recibirlo que horas después Yani manifestó que no se lo esperaba.

Tiempo en familia

Aproximadamente a las 3:00 p.m., Yani Rosenthal llegó a Honduras, después de cinco años de no ver a su familia, tocó tierra hondureña, y lo primero que hizo fue abrazar a sus cercanos quienes lo esperaban con emotividad.

La prensa esperaba amontonada ver salir de la terminal al empresario, la multitud emocionada para verlos esperaba afuera y se dieron cuenta que había llegado cuando vieron el abrazo fraterno de sus hermanos y demás familiares.

El tumulto de la prensa no dejaba salir del aeropuerto al empresario, quien vertió pocas pero contundentes declaraciones. «Tengo cinco años de no estar en mi tierra, cinco años de no ver a mi papá, a mi esposa, a mis hijas y lo que más quiero es estar con mi familia hoy», fueron las primeras palabras de Yani a la prensa.

A reglón seguido, señaló: «Voy para la casa a ver a mi mamá, voy para el cementerio a ver a mi papá que se me murió cuando yo no estaba aquí, se me murió de tristeza por todo lo que pasó. Para mí lo más importante hoy es poder acompañar a mi familia».

Yani al pueblo: «Yo los quiero más de los que ellos me quieren»

Para las personas que llegaron a recibirlo, Yani manifestó: «Quiero decirles que los quiero, eso demuestra el cariño que me tienen y yo los quiero más de los que ellos me quieren a mí. No me imaginaba que iban a estar todos ustedes aquí».

Sobre las ganas del Partido Liberal de verlo como candidato a la presidencia, respondió: «Vengo de estar preso tres años, los últimos seis meses los pasé en una celda de seis por seis pies encerrado, yo no sé qué está pasando acá en Honduras», por lo cual aseguró ponerse al día con todo lo acontecido en estos últimos años.

En exclusiva a Diario Tiempo Digital mencionó que no se daba cuenta de las propuestas que le esperaban por parte de su partido. Luego de hablar con la prensa salió con sus familiares y encabezó la caravana que le esperaba dentro de una camioneta color blanco.

Muy alegre se tomó fotografías con las personas que se le acercaban, saludo a sus seguidores y sostuvo una bandera rojo, blanco y rojo camino a su casa donde anunció pasar tiempo con su familia.

Antes de poder volver a su vida normal, deberá pasar por 14 días de cuarentena domiciliar. Sin embargo, su felicidad, es que podrá disfrutar el tiempo con su familia, tras muchos años separados.