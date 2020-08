Yani Rosenthal: «Vengo a ver mi mamá y papá que se me murió de tristeza»

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Después de cinco años de estar en Estados Unidos, el empresario y político, Yani Rosenthal, arribó este viernes a San Pedro Sula. La expectativa era cuáles serían sus primeras palabras y si aceptaría la candidatura por el Partido Liberal.

Luego de salir de la base aérea, el líder político agradeció a las personas que lo esperaban y manifestó que lo que él más quiere es reunirse con su familia.

“Vengo a ver a mi mamá. Voy al cementerio a ver a mi papá, se me murió de tristeza por todo lo que pasó. Para mí lo más importante es acompañar a mi familia”, expresó.

Asimismo, le dijo a la gente que lo estaba esperando: “Les quiero decir que los quiero mucho, les agradezco que estén aquí con eso me demuestran el cariño que me tienen”.

“Yo los quiero más de lo que ellos me quieren a mí. No me imaginaba que iban estar todos aquí”, aseveró.

Consultado sobre una candidatura presidencial respondió: “Yo vengo de estar preso tres años. Y los últimos seis meses los pasé en una celda de 6×6 pies encerrado. Yo no sé qué pasa en Honduras. Van a tener que darme un poco de tiempo para hablar con mis amigos cuando haya tiempo que permitan circular voy a ir a El Progreso a platicar con ellos”.

De igual forma, Yani Rosenthal reiteró que viene a estar con su esposa e hijas a las que tiene cinco años de no ver.

“Tengo que ir a ver mi mamá, tengo cinco años de no verla, estoy muy bien de salud y preocupado de enfermarme aquí. Vengo a estar con mi familia y con mi mamá”, recalcó.

Por su parte, Patricia Rosenthal, dijo que están contentos de que su hermano haya regresado al país. “En cuanto baje esto vamos a platicar mejor”, enfatizó.

Cabe indicar que una gran cantidad de activistas liberales abarrotaron el aeropuerto para darle la bienvenida al exsecretario de la república en el gobierno del expresidente, Manuel Zelaya.

De su lado, el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, también manifestó que estar contentos con la llegada de Yani Rosenthal al país.

Respecto a la candidatura presidencial del empresario hondureño, el jefe edilicio dijo que esa es decisión de él y de su familia

Por su parte, Carlos Rosenthal hermano también de Yani, enfatizó que el líder político lo que más quiere en este momento es estar con su familia.

“Han sido cinco largos años, quiere ver a su madre para él es muy importante compartir esos momentos”, reafirmó.

En cuanto a su candidatura, el empresario señaló que lo importante es que Yani pueda ver a su esposa, a sus hijas, su madre y a su padre quien partió en su ausencia.

“Ha demostrado que no habido ningún acto y ahorita lo importante es ver a su familia”, acentuó.

Finalmente, Yani Ronsethal puntualizó que lo que más desea es ver a su mamá después de cinco años de larga espera. “Hasta la sacaron de su casa esos barbaros. Llego al país con muchas emociones”, marcó.

A Tiempo Digital, el político hondureño, dijo que la verdad no esperaba el recibimiento. “En la prisión que estaba era un trinquete y no sabía que estaba toda esta gente aquí hoy”, concluyó.

Es preciso indicar que posteriormente, Yani Rosenthal se trasladó al cementerio para visitar la tumba de su padre el empresario Jaime Rosenthal quien murió en enero de 2019.

