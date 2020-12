Lago de Yojoa «se sale» a calle pavimentada; saca culebras y lombrices

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Este domingo surgió un reporte vinculado con el Lago de Yojoa, y se trata de la salida del agua hasta la calle pavimentada, según reportes brindados.

El hecho se está dando en la carretera que, de Santa Bárbara conduce a Pito Solo. Y la información difundida confirma que el agua de mencionado lago ya llegó a la carretera pavimentada en la zona indicada.

Algunas personas manifestaron cierta preocupación por el hecho, debido a que no lo consideran algo normal. No obstante, otros pobladores no le brindan mayor relevancia a la situación, según lo reportado.

Asimismo, cabe aclarar que, según versiones, la crecida del cuerpo de agua se debe a un resumidero que sirve como desagüe, ya que «se tapó».

Versiones oficiales

No obstante, el hecho deberá ser aclarado por autoridades oficiales. Cabe recordar que en Honduras, muchos lugares han presentado inundaciones últimamente por las anegaciones suscitadas a causa de diversos fenómenos climáticos.

Daños

Además, personas reportaron que se está dificultando el acceso a ciertas zonas debido a la crecida del Lago de Yojoa. Asimismo, algunos cultivos muestran daños por lo sucedido. Entre ellos se mencionan el maíz, plátano, malanga, zacate, caña, yuca, entre otros.

Animales

Algo que circula es que, esas inundaciones del Lago de Yojoa están sacando culebras y lombrices. Según pruebas gráficas, incluso se pudo constatar que algunas son aplastadas por los automóviles que circulan en la zona.

Cocodrilos

Hace unos días, dieron a conocer que pescadores y pobladores se encontraban preocupados, porque en alrededores del Lago de Yojoa, unos 270 cocodrilos se escaparon de unas jaulas.

Trascendió que de los aproximadamente 270 cocodrilos que se escaparon, al menos 170 se habían recuperado, lo que significa que unos 100 reptiles andaban rondando el Lago de Yojoa.

Asimismo, el escape de estos animales sucedió debido al azote de los recientes fenómenos climáticos, según lo divulgado.

Respecto a este tema, un pescador dijo lo siguiente: «Los pescadores se meten debajo de la maleza y esos animales son agresivos, por eso estamos preocupados, aquí hay lagartos, pero ellos se esconden cuando miran a las personas, los cocodrilos no».

