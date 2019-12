TEGUCIGALPA, HONDURAS- La bella e intelectual presentadora de noticias, Jacky Redondo, anunció en sus redes sociales que se retira de GoTV, en donde laboró por muchos años.

Su anunció sorprendió a sus admiradores y seguidores en redes sociales, ya que Jacky ha sido la cara de la noticia del canal.

Fue en su Facebook y en su Instagram donde Jacky escribió: Hoy quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conmigo en #GoTV @gotv.honduras por tres años llenos de alegría, donde gané amigos y familia. Decir adiós no es fácil. Hoy fue mi último día por motivos personales y de salud. Solo puedo decir gracias».

Inmediatamente sus seguidores comenzaron a demostrar su asombro y a consultar cuál es el verdadero motivo de su retiro de la casa televisora, pues dudaron que «salud y motivos personales» sean la razón.

Cabe recordar que la bella presentadora tenia en sus manos la coordinación de todos los noticieros y un foro en el que abordaba temas de interés nacional.

Ónice Flores, emotivo mensaje: ¿adiós definitivo de la TV hondureña?

La salida de Ónice Flores del canal GoTV dejó hace unas semanas atrás mucha impresión en sus fanáticos.

La presentadora admitió que le duele dejar la televisión y anunció que el programa «Algo Pinta» es un proyecto que ya llegó a su fin, dejándole las «mejores experiencias».

Ónice, o mas conocida como «Campanita», escribió en su cuenta de Facebook: «Y culmina una de las etapas más hermosas de mi vida, un proyecto que siempre imaginé y quise, pero jamás pensé que se haría realidad, proyecto que me hizo crecer tanto personal como profesionalmente. Me permitió conocer a muchas personas y aprender cosas que jamás pensé que aprendería. ‘Algo Pinta’ fue mi mejor escuela y, aunque me duele, hoy termina…».