Javier Portillo: «Hablemos de los tres campeonatos manchados de Motagua»

SAN PEDRO SULA.- Javier Portillo, exjugador de Olimpia, y ahora jugador del Vida tras terminar el encuentra de los ‘cocoteros’ ante Marathón donde terminaron empatando 2-2 en el Yankel, habló y cuestionó la polémica que hay entre Olimpia y la UPNFM.

Y es que el jugador arremetió en contra de Motagua y defendió al Olimpia tras la supuesta acción de querer que sus jugadores, José Mario Pinto y John Paul Suazo no jugaran con la UPNFM en el partido pasado donde los “Lobos” cayeron 3-0.

“Hay ocho equipos más en los que puedo jugar, no me preocupo, si me preocupa lo que ha venido pasando, pudimos terminar mejor, no me voy tranquilo, ya días no estaba en estas instancias y regalar así los partidos, no soy de esos que me conformo con poco, para mí esto es poco», inició hablando Portillo.

Agregando que: «Para mí sí es es un fracaso, el que no lo mire así anda aquí solo por figurar en el fútbol, quiero más, no me voy tranquilo, tuvimos un marcador de 2-0 y no lo supimos mantener», dijo.

Portillo arremete contra Motagua

Asimismo, fue consultado sobre el tema de José Mario Pinto y de John Paul Suazo, jugadores de Olimpia, pero que están a préstamo con la UPNFM. Sin embargo terminó enviándole un mensaje a Motagua y le acusa de sumar “tres copas manchadas”.

«Bueno, ya que vamos a tocar ese tema, la verdad que eso en los países avanzados pasa y ahorita voy a hablar como aficionado porque yo ya terminé mi participación ¿Por qué no hablamos de los tres campeonatos manchados que tiene Motagua? Nos enfocamos en (José Mario) Pinto, enfoquémonos en eso también; por qué no recordamos hace 10 años que yo jugué una semifinal con Motagua que le regalaron un penal a Guillermo «Pando» Ramírez, por qué no decimos que hubo una falta inexistente; queremos cubrir eso, si vamos a empezar a hablar entonces que sea tal y como son las cosas», expresó.

¿Qué dijo sobre Henry Oliva?

Portillo también le dejó un recado al preparador físico de la UPNFM, Henry Oliva, quien en su momento también lo fue de Olimpia, baja la dirección técnica de Héctor Vargas.

«El jugador es de Olimpia ¿Quién le paga? ¿Le paga la UPN? No le pagan ellos, no nos hagamos chibolas, por ahí salió diciendo Henry Oliva unas cosas, debería de estar agradecido porque si no hubiese sido por el profe (Héctor) Vargas no hubiese llegado y se lo digo con respeto, no está a la altura para que llegara a Olimpia.

Y siguió: “También hay que aceptar cuando las personas hacen cosas buenas y yo no es que quiera quedar bien con Osman Madrid, pero algo bueno ha hecho en Olimpia para que este señor venga hablar y que venga a decir que lo llamaron, si lo llamó quien le paga, no lo llamó Olimpia pues, entonces cuál es el problema y si eso lo hacen a nivel internacional cuál es el problema, lo que pasa que vivimos en un país que al Olimpia todo le miramos malo, entre todo lo malo el mejor equipo se llama Olimpia, cerró el “Pulgarcito”.

