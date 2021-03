TECNOLOGÍA| Instagram limitará mensajes directos entre menores de edad y adultos

TECNOLOGÍA.- Instagram limitará los mensajes entre menores de edad y adultos mayores desconocidos, para prevenir casos de grooming.

En las últimas horas, la red social anunció actualizaciones de medidas de seguridad, que apunta a proteger a los menores que cuentan con perfiles en la plataforma. En este contexto se lanzó una guía orientativa para los mayores a cargo.

También, dio a conocer funciones que buscan limitar mensajes entre los más jóvenes y adultos mayores desconocidos, para prevenir casos de grooming.

Guía para padres y madres

En Estados Unidos, la red social colaboró con The Child Mind Institute y ConnectSafely para publicar una nueva Guía para Padres. Ese material incluye las últimas herramientas de seguridad y configuraciones de privacidad.

Asimismo, enlista consejos para ayudar a los padres a iniciar conversaciones con sus hijos adolescentes sobre su presencia en línea.

Esta guía actualizada se lanzó, junto con expertos en la materia, en otros países, incluidos Argentina, Brasil, India, Indonesia, Japón, México y Singapur, y pronto se lanzará en más países. Eso complementa los lineamientos que brindan apoyo a los padres en países como:

Reino Unido

Francia

Italia

Alemania

Y España.

En esos países los nuevos lineamientos se desarrollaron en asociación con expertos locales en seguridad.

Restricción de los mensajes directos

Se implementó una nueva función que evita que los adultos envíen mensajes a personas menores de 18 años que no los sigan. En este sentido, cuando un adulto intenta enviarle un mensaje a un adolescente que no lo sigue, recibe una notificación de que enviarle un mensaje directo a esa persona no es una opción.

“Esta función se basa en nuestro trabajo para predecir las edades de las personas mediante la tecnología de aprendizaje automático y la edad que nos dan las personas cuando se registran”, destacó la compañía en un comunicado.

“Al utilizar el aprendizaje automático para marcar interacciones potencialmente inapropiadas, mejorar las características de privacidad para adolescentes y enviar mensajes directos a los usuarios más jóvenes con información de seguridad en tiempo real, Instagram está equipando a los jóvenes con herramientas para que sean los arquitectos de su propia experiencia en línea”, analizó Lucy Thomas, cofundadora y coCEO de Project Rockit.

Notificaciones para alertar a los adolescentes

Para prevenir las conversaciones entre adultos y jóvenes que no se siguen mutuamente, la red social comenzará a usar indicaciones o notificaciones seguras, para alentar a los adolescentes a que sean cautelosos en las conversaciones con adultos con los que ya están conectados.

Las noticias de seguridad en los mensajes directos notificarán a los jóvenes, cuando un adulto que estuvo exhibiendo conductas potencialmente sospechosas y está interactuando con ellos por esa vía.

Por ejemplo, si un adulto envía una gran cantidad de solicitudes de amistad a personas menores de 18 años, se utilizará esta herramienta para alertar a los destinatarios de sus mensajes directos. Asimismo, les dará la opción de terminar la conversación, bloquear, reportar o restringir al adulto. Esta herramienta comenzará a estar disponible en algunos países durante este mes.

Será más difícil para los adultos encontrar y seguir adolescentes

“En las próximas semanas, comenzaremos a explorar formas para hacer más difícil que los adultos que han exhibido conductas sospechosas interactúen, a través de mensajes, con los menores de edad”, se destaca en el comunicado de Instagram. Así se buscará evitar que les aparezcan cuentas de adolescentes entre los “usuarios sugeridos” y que descubran contenidos de jóvenes en Reels o en Explorar. También se podrían ocultar automáticamente los comentarios en los posteos públicos hechos por adolescentes.

