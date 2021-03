Salas en vivo: Instagram permite hacer «streaming» hasta con 4 personas

REDACCIÓN. La popular red social, Instagram, anunció nuevas actualizaciones en su plataforma. Se trata de la inclusión de las «salas en vivo», una opción que permite hacer streaming en la plataforma con hasta cuatro personas.

Anteriormente, solo se podían hacer lives de dos personas, así que esta opción busca expandir posibilidades.

A través de un comunicado, la compañía explicó que «esta actualización dará a las personas nuevas oportunidades para expandir su alcance y darle múltiples usos, como iniciar un programa de entrevistas o un podcast, organizar una sesión de improvisación o crear con otros artistas, liderando preguntas y respuestas más atractivas con los que van a vivir o simplemente a salir con amigos».

También, incorporaron controles para ayudar a mantener la seguridad en las salas en vivo. Así, por ejemplo, si el host bloqueó a un usuario que uno de sus invitados no bloqueó, ese usuario no podrá unirse a la transmisión en vivo. Además, los invitados que no tengan acceso al producto en vivo debido a una violación previa de las pautas de la comunidad, no podrán sumarse a la sala.

Otras novedades en Instagram

Se eliminará cuentas que envíen mensajes de odio por MD

Entre julio y septiembre del 2020, Instagram interceptó 6,5 millones de publicaciones con mensajes de odio, también en los Mensajes Directos (MD). De esos, el 95 % la red social los detectó antes de que alguien los denunciara.

Los mensajes de odio son más difíciles de controlar cuando se reciben a través de MD. Aclararon que, como son para conversaciones privadas, Instagram no utiliza la tecnología para detectar de manera proactiva ese contenido intimidatorio, de la misma manera que lo hace en otros espacios de la red social.

En ese sentido, Instagram anunció en un comunicado que eliminará las cuentas de quienes envíen mensajes de odio a través de los Mensajes Directos y aquellas cuentas creadas únicamente para enviar este tipo de mensajes abusivos. Hasta ahora, Instagram sólo prohibía a esa cuenta enviar más mensajes durante un periodo de tiempo determinado.

También, la compañía cooperará con las autoridades policiales de Reino Unido en materia de incitación al odio y a la violencia. Para ello, responderán a las solicitudes legales válidas de información en estos casos.

Contenido sobre trastornos de la alimentación

Instagram, TikTok y Pinterest incorporaron funciones de ayuda dirigidas a las personas que sufren trastornos de la alimentación. Incluyó herramientas como consejos de organizaciones especializados, que se mostrarán a las personas que llevan a cabo búsquedas relacionadas con estos problemas.

Las medidas de las tres plataformas se anunciaron en el marco de la Semana Nacional para la Visibilización de los Desórdenes de la Alimentación en Estados Unidos, que tiene lugar del 22 al 28 de febrero.

Asimismo, la plataforma propiedad de Facebook, mostrará los recursos cuando un usuario intente compartir estos contenidos sobre recuperación o si sus amigos detectan síntomas de trastornos. Instagram continuará difuminando el contenido relacionado con estos problemas, como ya hacía anteriormente.

Enviar mensajes entre Instagram y WhatsApp

Hace pocas semanas se anunció la integración de los servicios de mensajería de WhatsApp a Instagram. Esta nueva opción solo fue habilitada para cuentas empresariales en Business de Instagram, por lo que los perfiles personales no podrán acceder a los mensajes entre plataformas.

