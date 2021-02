CURIOSAS| Reino Unido prohíbe filtros de belleza a los «influencers» en Instagram

CURIOSIDADES. El organismo que regula la publicidad en Inglaterra, Reino Unido, prohibió a los «influencers» utilizar filtros de belleza en Instagram, por considerarlos «engañosos» y obliga tanto a ellos como a las marcas a retirarlos siempre y cuando pueda haber un rédito.

De acuerdo con medios internacionales, se acabó la fantasía engañosa. Se acabó el hacer creer que un cosmético logra milagros muy por encima de sus cualidades. Y se acabó, sobre todo, el mirar hacia otro lado de las marcas frente a los excesos que cometen los influencers que patrocinan quienes trucan fotos a base de filtros.

Al menos, se acabó en Inglaterra. La Advertising Standards Authority (ASA), el organismo de autocontrol publicitario británico, se ha plantado. No prohíbe los filtros de belleza «engañosos» entre usuarios particulares, pero sí lo hace en el caso de que sea un influencer patrocinado o por una marca cosmética, siempre que esa marca pueda sacar beneficio de esa «publicidad engañosa» por ejemplo, reposteándolo. En caso de infringirlo, el organismo advierte a la marca que debe retirarlo.

Lo paradójico es que la iniciativa no brota de quienes deben vigilar por el juego limpio en la publicidad (y el marketing de influencers no deja de ser una forma avanzada de publicidad).

El detonante fue una usuaria, Sasha Pallari, artífice de la campaña #filterdrop (quita los filtros). Harta que algunas influencers aplicaran tantas pasadas de filtros a su piel para borrar poros y granos y sublimar una textura digna de Blancanieves, alzó su voz para denunciar esos desmanes. En especial contra el filtro Paris, capaz de dejar unas pieles lisérrimas e irreales.

Lea también: Curiosas| 10 cortometrajes de terror que no te dejaran dormir

Ni engañar ni dejar que te engañen

Pallari advirtió a otros usuarios del engaño y señaló a los influencers que los usan, como estafadores y a las marcas por permitir que otros engañen en su nombre.

Una gran mentira que genera presión enorme entre adolescentes incapaces de sentirse a gusto con su piel o con su aspecto, porque sus estándares son irreales. Luego pasó a mayores: trasladó su preocupación a la ASA. Medio año después, y tras un largo intercambio de mails, ese organismo tomó cartas en el asunto.

Las primeras sanciones cayeron sobre sendos stories de influencers para Skinny Tan Ltd y Tanologist. En ambos, el abuso venía por el filtro Perfect Tan, que, además de broncear, aporta un efecto aerógrafo.

La respuesta triunfante de Pallari al conocer la resolución no puede ser más contundente: “No pasa nada si no te atreves a salir en redes sin maquillaje, no pasa nada si no puedes aparecer sin tu iluminación favorita y no pasa nada si no soportas salir sin un filtro. Lo que no está bien es engañar a tu audiencia para que se gaste el dinero en productos cosméticos, que no dan los resultados que tú les haces creer. Deja de filtrar tu piel para vender”.

En otra entrada afirmó que “si no te sientes a gusto mostrando tu piel desnuda, pero quieres beneficiarte de la publicidad, dedícate a vender bicicletas”.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0