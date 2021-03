Google enfrenta millonaria demanda por captar datos en Chrome

REDACCIÓN. Google se enfrenta a una multimillonaria demanda judicial por los datos que recoge el navegador Chrome cuando los usuarios utilizan el «modo incógnito», que en principio debe ofrecer mayor privacidad.

La agencia Bloomberg anunció que, la tecnológica no ha conseguido que se desestime una denuncia que la acusa de recoger en secreto una gran cantidad de datos de los usuarios, cuando navegan por internet y pretenden mantener su actividad en privado.

Sin embargo, los demandantes reclaman 5.000 millones de dólares por daños y perjuicios por violación de las leyes de privacidad de California.

Según cita la demanda, «Google sabe quiénes son tus amigos, cuáles son tus aficiones, qué te gusta comer, qué películas ves, dónde y cuándo te gusta ir de compras, cuáles son tus destinos vacacionales favoritos, cuál es tu color preferido. Incluso, sabe las cosas más íntimas».

A través de un comunicado, José Castañeda, portavoz de Google, rebatió esas acusaciones. «Discrepamos firmemente de estas afirmaciones y nos defenderemos enérgicamente contra ellas».

«El modo Incógnito en Chrome —explicó— te da la opción de navegar por internet sin que tu actividad se guarde en tu navegador o dispositivo», expresó.

«Como decimos claramente cada vez que abres una nueva pestaña de incógnito, los sitios web podrían recopilar información sobre tu actividad de navegación durante tu sesión», agregó.

Juez desestimó alegación de Google

En el juzgado, Google argumentó que Chrome «deja claro que ‘incógnito’ no significa ‘invisible’. También, expresaron que «la actividad del usuario durante esa sesión puede ser visible para los sitios web que visita».

No obstante, la juez no estimó esta alegación en su decisión de permitir que la demanda siga adelante. «El tribunal concluye que Google no notificó a sus usuarios que Google se dedica a la supuesta recopilación de datos mientras el usuario está en el modo de navegación privada».

Navegador Safari

Por su parte, Apple, que ha implementado en su navegador Safari un sistema que bloquea los rastreadores de las páginas web, activará con una actualización en los sistemas operativos iOS 14 / iPadOS 14 la obligación de que las apps que quieran rastrear a los usuarios deban pedirle permiso antes. Esta decisión de la compañía de la manzana ha provocado una agria controversia con Facebook, porque puede afectar a su negocio de publicidad segmentada.

El movimiento de respuesta de Google fue anunciar a principios de este año que está eliminando de forma gradual las cookies de seguimiento de terceros. Además, no prevé sustituirlas por algo tan invasivo, aunque afecte al negocio publicitario, que es la principal fuente de negocio de la compañía.

Safari de Apple informa sobre el bloqueo de los rastreadores de forma continua. En los informes, Google aparece siempre como la principal compañía que utiliza este sistema para la elaboración de perfiles de los usuarios con fines publicitarios.

