DE MUJERES| Horóscopo de la semana: evita los sentimientos negativos

DE MUJERES. Mhoni Vidente trae, como cada lunes, el horóscopo que comprende la semana del 15 al 19 de marzo y con el verano tan cerca los ánimos están a flor de piel, así que seguro será una semana de mucho provecho, disfruta cada día y no te dejes llevar por sentimientos negativos.

Aries

Empieza tu mejor ciclo de vida. Recuerda que tu signo es el que da comienzo a la renovación de la energía este 17 de marzo, que va a ser tu mejor día de la semana. Tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas y en realizar tus sueños en cuestiones laborales. En tu trabajo, decides cambiar personal y contratar a personas más capacitadas.

Tauro

Mhoni Vidente dice que será una semana de muchas actividades importantes en tu vida, decides poner en orden todo lo que te rodea. Recuerda siempre estar creciendo como persona, por eso necesitas estar más preparado en tus estudios. Ten cuidado con lo que pláticas y trata de no meterte en chismes, recuerda que a tu signo lo domina mucho la comunicación y a veces eres muy inocente, y por hacer un bien, te sale mal la situación.

Géminis

Semana de estar muy pensativo en tu trabajo. Decides darle un cambio a tu vida, buscar un proyecto laboral más acorde a tu carrera profesional y que te sientas más a gusto. Recuerda que tu signo es muy mental, y si no está bien en un lugar, tú solo te bloqueas para no avanzar, así que a buscar mejores oportunidades de trabajo.

Cáncer

Semana de estar con mucho trabajo y con supervisión de tus jefes. Recuerda que estás en declaración anual de impuestos y cierre de facturación, así que trata de mantenerte muy atento a tu desempeño laboral. Será una semana de recordar mucho a las personas que ya no están contigo, por eso te recomiendo ofrecerles una oración.

Leo

Semana de estar ya más tranquilo y ver que los malos momentos ya quedaron atrás. Recuerda que tu signo es fuego, por eso estos días que entra la primavera se renueva por completo toda tu energía. Leo es el signo que está preparado para dar consejos y guiar a todos los que estén alrededor suyo.

Virgo

Semana de estar con mucha suerte. Sigue tu buena fortuna alrededor tuyo y este 17 de marzo tu energía va a estar en un ciclo de metamorfosis, es decir, vas a estar dejando energías negativas que estaban obstruyendo tus éxitos. Será una semana de mucho trabajo y juntas con los dueños de la empresa para actualizar todo el sistema de cómputo.

Libra

Mhoni Vidente adelanta que será una semana de aprender a triunfar y a no fracasar en los intentos de ser alguien en la vida. Son tiempos de crecer y dejar un poco la indecisión y realizarse profesionalmente. Tendrás un golpe de suerte el 18 de marzo.

Escorpio

Semana de darse cuenta que necesitas empezar a renovarte por completo, sobre todo en lo laboral. Recuerda que ya no puedes esperar más tiempo y no confiar tanto en las personas que no te quieren ayudar para crecer profesionalmente, así que esta semana manda tu aplicación actualizada con tus datos para buscar una mejor opción laboral.

Sagitario

Semana de estar con muchos proyectos atrasados de tu trabajo, así que trata de no desesperarte en estos días para que no tengas problemas con los jefes de tu empresa. Recuerda mantener la calma. Yo sé que tu signo es fuego y eso te hace muy impulsivo y te hace decir palabras que no quieres, así que siempre trata de pensar antes de hablar.

Capricornio

Semana de estar con toda la buena actitud para salir de los problemas personales y de trabajo. Recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso le hace que tenga dificultades en su vida personal, por eso aprende a soltar lo que no fue y aprende a ser mejor persona.

Acuario

Segú tu horóscopo de semana de mucha renovación personal. Tendrás la oportunidad de conocer a personas muy importantes que te ofrecen hacer una empresa, acéptalo, estás en tu tiempo de hacer dinero. Ten cuidado con la espalda y rodilla, trata de no lastimarte al hacer ejercicio.