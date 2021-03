Horóscopo de la semana: Buena suerte y energía, predice Mhoni Vidente

DE MUJERES. Es momento de renovarte y de tomar la suerte que los astros han dispuesto para ti para sacar provecho, así que disfruta de estos días y trata de calmar esas energías negativas, todo irá bien, es el consejo de Mhoni Vidente, que como cada lunes comparte el horóscopo de la semana.

Aries

Vas a estar en constante crecimiento, sobre todo el cierre de contratos, nada más cuídate de los chismes o cuídate en problemas de envidias, trata de cortar todas esas energía y evita juntarte con personas que te llenen de envidias, tienes que cortar por lo sano y comenzar a crecer, el Sol te estará trayendo mucha abundancia.

El lunes 8 de marzo va a ser tu día mágico, tu número mágico el 01 y tu color el amarillo junto con el naranja.

Tauro

Esta será una semana mágica porque vas a poder resolver problemas del pasado y tu cuerpo se va a llenar de salud y de bienestar, te vas a estar sintiendo mejor en cuestiones de salir adelante, hacer ejercicio, llevar una dieta, reinventarse más que todo Tauro.

El miércoles 10 de marzo será un día mágico para ti en todos los sentidos y tu número esencial será el 07 por eso debes tratar de usarlo más en la semana, recuerda que es momento de comenzar proyectos nuevos y es bueno que contemples el hecho de seguir estudiando.

Géminis

Tu día mágico será el viernes 12 de marzo para que puedas progresar. Tu número mágico es el 06. Es momento de cambiar de trabajo y buscar algo más próspero. Esta semana vendrán golpes de suerte, tu color es el azul fuerte y el viernes, antes de salir de casa ponte mucho perfume para que estimules la suerte.

Cáncer

Tu día mágico será el martes 09, trata de hacer todos los trámites que tengas pendientes en cuestión de trabajo, sacar un crédito, y eso te va a estar ayudando, tu número de la suerte es el 03 y tu color es el verde claro o los colores pastel, principalmente el verde pastel. Tus signos más compatibles son Piscis, Escorpión y Sagitario.

Leo

Será una semana fuerte en cuestiones de abundancia, en cuestiones de cambios, de actitud, de renovarse, de pensar en una cirugía estética o algunos arreglitos que te hagan lucir mejor y estás en tu momento.

También es momento de no andar con tantas personas a la vez. Júpiter te ayudará a crecer económicamente. Tu día mágico es el jueves 11 de marzo y tu número de la suerte es el 01, tus colores de la suerte son el naranja y el rojo, trata de usarlos esta semana. El día 11 prende una veladora naranja o roja.

Virgo

Tu pareja es importante y a veces la relación se vuelve toxica por eso hay que sanarla. Si estás soltero puede llegar un amor de Aries, Géminis o Sagitario. Tu día mágico será el 13 de marzo, ese día podrás efectuar cualquier ritual y va a funcionar 100 veces más. Tu número de la suerte es 05.

Ten cuidado con los amores prohibidos, no te metas en problemas que no son tuyos, tu color es el blanco y todos los colores claros, prende una veladora blanca el 13 de marzo para que te ayude en todas esas energías positivas.

Libra

Tu día mágico será el viernes 12 de marzo y será perfecto para cambiarte de trabajo, sacar un crédito o progresar en todos los sentidos y encontrarte una pareja idea, puede ser del signo de Acuario, Piscis y Géminis.

Deja esos amor toxico, tu número es el 08 y tu color es el azul fuerte y azul claro, pero el viernes trata ponerte mucho perfume, algo nuevo y en todo azul.

Escorpio

Va a ser una semana de no tomar a pecho lo que digan, no te pelees por pelearte. Tu día mágico será el día domingo y este día te ayudará para crecer económicamente. Tu número será el 11 y tendrás dos golpes de suerte. Usa gris o negro para estimular la suerte.

Sagitario

El planeta que te estará dominando es el planeta Plutón, lo cual te hará tener sentimientos encontrados, puedes estar melancólico y no saber si quedarte o irte con tu pareja o en el trabajo, vas a estar con muchos pensamientos. Tu día mágico será el 13 de marzo para crecimiento laboral, no te confundas y ese día prense una veladora roja o azul para estimular la abundancia y no te divorcies, calma.