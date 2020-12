«No quisiera vivir»| Hondureño llora al contar que accidente en peaje de Yojoa cambió su vida

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Un relato conmovedor se dio a conocer a través de un medio de comunicación, y se trata del testimonio de un hondureño que sobrevivió a un accidente suscitado en el peaje de Santa Cruz de Yojoa.

Él mostró que su vida perdió la normalidad después de lo ocurrido. Ya que, su cuerpo actualmente sufre duramente las consecuencias de lo mencionado.

Cuando estaba dando su relato, el señor se quebró en llanto, mientras estaba en su silla de ruedas, que está elaborada con plástico. Mientras hablaba, su hija le brindaba atenciones, debido a que no es posible que se valga por él mismo.

El señor Ramón es sobreviviente de un accidente suscitado en el peaje de Santa Cruz de Yojoa, lo anterior, de acuerdo a la información compartida. No obstante, no especificaron la fecha de lo ocurrido.

«Hay ratitos en los que no quisiera vivir, porque me siento bien mal. Me duele mi espalda, mis pies, mi nuca, me duele el corazón. La verdad (es) que no hallo qué hacer», externó.

Él comentó que no le han ofrecido ningún tipo de ayuda, y los que responden por su persona son sus familiares, quienes no lo abandonan, expresó el hondureño en un relato.

Petición

Consideró que es bueno que quiten el peaje, porque con él lo que «están haciendo es matando gente».

Una hija también sostuvo que el peaje debe ser quitado. «Estuvimos intentando querer hacer la demanda para que nos ayudaran, porque a él le hicieron una operación que cuesta 85,000 lempiras, y nosotros necesitábamos que nos ayudaran con esa operación, pero no se pudo hacer nada», comentó.

Ellos manifestaron que su vida está marcada por la tragedia ocurrida en el accidente de tránsito sucedido en dicha zona.

Peaje de Santa Cruz de Yojoa

Recientemente, Diario Tiempo reportó que, el peaje ubicado en al recta de Santa Cruz de Yojoa se ha convertido en una «trampa mortal» para los conductores que lo transitan, pues ya son varios los accidentes ocurridos allí, y todos, de la misma manera.

Este 8 de diciembre de 2020, una desenfrenada rastra volcó pocos metros delante de las casetas, y a su paso, embistió a una motocicleta, matando a su ocupante. La víctima fue identificada como Saúl. Entre tanto, el motorista de la rastra, con placas AAS 1893, fue atendido en el hospital Mario Catarino Rivas.

