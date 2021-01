Hondureño en EEUU: «Extraño el calor de mi hogar y el sazón de las comidas»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las fiestas decembrinas y de año nuevo para los hondureños que residen en el extranjero no son las mismas desde que tuvieron tomar la difícil decisión de dejar a sus parientes para buscar mejores oportunidades.

Muchos de los connacionales pasan estas fechas en la soledad de cuatro paredes debido a que no han podido llevarse a sus familiares. Tal es el caso de Eduardo Mancías, un hondureño que ya tiene cuatro años de vivir en Texas, Estados Unidos.

Mancías contó a Diario TIEMPO Digital que él había migrado hacia el país norteamericano en busca de mejores oportunidades debido a que en Honduras permaneció casi un año sin laborar.

Relató que las fiestas de Navidad no son iguales desde hace tres años, pues allá todo se hace de otra forma. «Ahora no es lo mismo el 24 y el 31 de diciembre, me hace falta mi familia», dijo a TIEMPO.

Por otra parte, dijo que durante las fechas festivas de diciembre él acostumbra a dormirse temprano porque «no siento lo mismo, extraño el calor de mi familia».

Comidas no son iguales

También, comentó que las comidas no son iguales, «el sazón es super diferente» al de Honduras. «Lo que más me hace falta son los tamales y las torrejas».

Añadió que la forma de celebrar con pólvora es diferente: «Aquí los cohetes son más grandes, pero la forma de reventar y celebrar es totalmente diferente«.

Sus planes para el 2021 son llevar a su familia para tener el calor de hogar que «tanto me hace falta. Mi esposa y mis hijas, las extraño mucho y deseo volverlas a ver porque sí se siente un vacío no tenerlas conmigo», cerró.

