Hondureño alimentó, vistió y mejoró apariencia de un humilde anciano

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un joven capitalino dio una lección a los hondureños, al extender su mano amiga a un adulto mayor discapacitado que a diario solicita ayuda en las afueras de un centro comercial capitalino.

Jairo, es el nombre de este ejemplar catracho quien dispuso de su tiempo y dinero para comprar ropa y comida a don Marcos. Además, lo llevó hasta su residencia para que se diera un baño y lo ayudó a mejorar su apariencia física.

La noble labor quedó grabada en un vídeo que ahora circula en las redes sociales, en una cuenta bajo el nombre de «colonia Villanueva«, y que muestra el momento en que don Marcos aborda el vehículo del joven y se dispone a iniciar con una jornada ajena a lo que él estaba acostumbrado a vivir.

«Hola cómo está, ¿se acuerda de mí? lo voy a llevar conmigo a comer y a comprarle ropita y unos zapatitos ¡vengase!», así inicia el video con una duración de cuatro minutos que Jairo hizo viral en la red social Facebook.

Por su parte, don Marcos, quien vestía una mudada aparentemente vieja y sucia, con su fiel «gorrita» y unos tenis rotos y en mal estado, estaba sentado, bajo el implacable Sol, en una base de un puente a desnivel inconcluso a inmediaciones de un mall capitalino.

Ese es el lugar donde diariamente don Marcos pide una ayuda a quienes por esa vía circulan a diario. Sosteniendo un recipiente en forma de vaso y con una mascarilla gastada por su frecuente uso, él no vaciló en aceptar la ayuda que le ofreció Jairo.

El recorrido

Inicialmente, Jairo llevó a don Marcos a comprar ropa y calzado, luego de ello, se dirigieron a almorzar, alimento que, según muestra el video, el humilde anciano disfrutó debido a que no acostumbra a ingerir sus tres tiempos de comida.

Posteriormente, ingresaron a una barbería, donde le realizaron un corte de cabello que contribuyó al mejoramiento de su apariencia física, cambio con el que don Marcos quedó satisfecho. Acto seguido, Jairo llevó a su acompañante hasta una residencia donde el adulto mayor pudo darse un baño y vestir su nueva mudada, quedando así «como nuevo».

De acuerdo a la información que circula en redes sociales, don Marcos es residente de la colonia Villa Nueva, sin embargo, se desconoce si vive solo o acompañado. Su único ingreso económico es lo que nobles capitalinos comparte con él cuando este pide en las calles.

Una vez que se realizó la transformación de don Marcos, Jairo lo llevó al mismo lugar de donde lo recogió, pero no sin antes comprarle un café con leche, que quiso guardar hasta que llegó a su destino.

«Le agradezco mucho y que Dios me los bendiga. Yo me siento alegre porque yo no esperaba esa bendición, pero Dios tenía ese propósito para mí y para ustedes también. Que Dios les derrame ricas bendiciones», fueron las palabras de agradecimiento de don Marcos hacia Jairo.

