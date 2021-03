“Me sentía vacía”: hondureña envió solo a su hijo a cruzar la frontera de EEUU

TEXAS, ESTADOS UNIDOS. Una hondureña relató la angustia que vivió luego de estar separada de su hijo, pues, con desespero, tuvo que enviarlo a cruzar solo el puente de la frontera entre México y Estados Unidos.

La mujer sostuvo una conversación con Noticias Hoy Día de Telemundo. Ahí contó la pesadilla que atravesó al decidir que su pequeño de ocho años debía cruzar la frontera.

Angélica Díaz, la hondureña, sostuvo con voz entrecortada que «fueron nueve meses los que estuvimos separados, por lo que decidí venirme en busca de él». Aunque solicitó que se lo regresaran, las respuestas no eran positivas.

«Me sentía fatal, me dijeron si lo agarraría, y les dije que sí porque soy madre y me siento mal y vacía», fueron las palabras que tuvo con autoridades.

Sin pensarlos dos veces, tomó la determinación de lanzarse al río Bravo para poder cruzar la frontera y reunirse con su hijo. «Me arrepiento de haber enviado a mi hijo solo», agregó.

El niño tenía miedo de no volver a verla

El pequeño también relató, con lágrimas en sus ojos, que tuvo mucho miedo. «Yo le regalé un abrazo, porque la quería, y pensé que nunca más la iba volver a ver», comentó el pequeño.

En la entrevista, el pequeño abrazó con todas sus fuerzas a su madre, pues pensaba que quedaría solo en Estados Unidos, sin embargo, el amor de su madre volvió a él.

La hondureña incitó a las mujeres a no dejarse guiar por la desesperación. Partiendo de su historia el mensaje que envió fue que no dejaran solos a sus hijos pese a las circunstancias. «Es horrible no tener a tu hijo», concluyó.

