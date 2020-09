Honduras: Mercado de cítricos colapsa y se reducen exportaciones en un 7%

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Botar el producto«, eso es lo que les espera a los citricultores, si el mercado no genera ganancias lo más pronto posible en el país.

Así lo dio a conocer -ayer sábado- el empresario hondureño, René Bendaña, quien indicó que la exportación de cítricos en Honduras se ha reducido en un 7%, a causa de la emergencia sanitaria que atraviesa la nación.

Aunado a eso, Bendaña, dijo que las pérdidas también se derivan del constante cambio climático que afecta a las plantaciones de los cítricos.

«El que no esté preparado con sistemas de riego, técnicas de producción y con un buen mecanismo de fertilización, no podrá contrarrestar el impacto del cambio climático que ha repercutido en la reducción de un 40% de la capacidad productiva», aseveró el empresario.

Lea también: «Centavitos»: A partir del lunes combustibles sufrirán leves rebajas

Principal problema del sector agroindustrial

De igual forma, Bendaña especificó que uno de los principales problemas que enfrenta el sector agroindustrial, es el colapso del mercado al no tener acceso a los diferentes puntos de ventas durante la pandemia por Covid-19. Al igual que, la disminución en el poder adquisitivo de la población, lo cual, impacta «tremendamente» a esta área de producción alimenticia.

No obstante, mencionó que no todo ha sido malo para los citricultores. Puesto que, el precio del producto se vio incrementado por la percepción de la ciudadanía en que la vitamina C (presente en el limón, naranja, toronja, lima, etc.) contribuye a prevenir el contagio del mortal virus.

El entendido en la materia, es del criterio que a pesar del alza en el costo de la fruta -el volumen de exportación- no compensa las necesidades de los productores para poder sostener sus plantaciones.

A expensas de esto, concluyó que, sin un mercado establecido y por muy buenos que sean los cítricos, las personas se verán forzadas a botar las frutas.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn