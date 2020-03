HISTORIA HUMANA – Ariel Gomez, el judoca que se retiró por falta de apoyo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y México son los países en los que Ariel Gómez, con tan solo 23 años, nos ha representado en competencias nacionales e internacionales de Judo.

Sin embargo, todos los triunfos y medallas que obtuvo durante su desarrollo en dicha disciplina quedaron en el olvido.

La poca o nula ayuda económica que el Estado brinda a las instituciones vinculadas a ese deporte, continúa siendo la principal causa de la perdida de talentos hondureños.

De lo anterior, el joven Ariel Gómez es el ejemplo. Él es atleta en la disciplina de Judo, un deporte de combate y lucha cuerpo a cuerpo.

Su experiencia en dicho deporte por desgracia no le sirve de nada en Honduras. El joven judoca crítica que se vive en un país donde es más importante otras “cuestiones” que el deporte y la educación.

Gómez señala que el Gobierno prefiere invertir en muchas cosas y no en un atleta que con dificultad representa a su país.

“Los deportistas hondureños salimos adelante con lo poco que se puede, se podría decir. Un atleta de Honduras lucha con garra, con la garra catracha”, aseguró.

Ariel comenzó a practicar Judo desde los 12 años

En su caso, él no tuvo el suficiente apoyo por parte de la Federación de Judo de la Villa Olímpica, por tanto, se vio en la obligación de trabajar para ayudar con el sustento de su hogar y continuar con sus estudios universitarios.

Ariel comenzó en el Judo desde los doce años de edad. Decidió practicar dicha disciplina por defensa propia.

Como cualquier otro joven, a Ariel le gustaba ser el más fuerte y eso, además del amor por el deporte, le forjó el carácter que hasta el día de hoy tiene.

En sus inicios, Ariel comenzó a practicar con su profesora, la Lic. Claudia Ortiz. Ella vio sus características de buen peleador y lo entrenó. Él asegura que su mentora lo adoptó como un hijo.

“Yo no tenía idea de la base de todas mis condiciones técnicas de resistencia y fuerza. Es gracias a ella y a la selección de Judo que me mantuvo activo”, aseguró.

Con el paso del tiempo, el joven capitalino obtuvo experiencia y nivel, eso lo llevó a representar a Honduras fuera de sus fronteras.

Logros obtenidos por Ariel en competencias de Judo

En las competencias que participó destacan sus siguiente logros: Obtuvo el 1, 2 y tercer lugar infantil a nivel nacional. Asimismo, fue campeón nacional juvenil de Honduras y también logró el 1 y 2 lugar en el campeonato nacional mayor.

De igual forma, se congratuló con el primer lugar en la «Copa Tax» celebrada en San Miguel, Salvador y el tercer lugar en la Copa Santiago celebrada en Antigua Guatemala, Guatemala.

También se alzó con el segundo lugar en la «Copa Erizo» celebrada en San José, Costa Rica y formó parte de la selección de Judo por 5 años, lo que según él resultó ser su mejor experiencia a nivel personal.

En su historia, Ariel reconoce que sí obtuvo ayuda por parte de las autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah) y del Comité Olímpico. Esta última organización lo llevó a concentrarse 2 meses en la base de entrenamiento de la Federación Internacional de Judo, en la Ciudad de México.

Una de la anécdotas más triste que Ariel recuerda de sus practicas, es cuando se venía a pie junto con sus compañeros en la noche luego de entrenar.

«En el camino sufríamos asaltos porque no había presupuesto para venirnos a dejar y nuestros padres no tenían para darnos para el transporte. Mi otra triste anécdota fue cuando me di cuenta que aunque di todo lo que tenía y al final resulté ser desechable. Me salí y no recibí ninguna llamada para preguntarme por qué no seguía y buscar una solución para que yo pudiera seguir. Eso me sigue martirizando», afirmó.

Ariel, su familia y el Judo

Ariel además de ser judoka, también estudia la carrera de Educación Física en una universidad pública de Tegucigalpa y vive en la colonia Nueva Suyapa, sector Fecovil.

Recientemente, el joven pasó a vivir con su madre, quien junto a su padre lo han formado con carácter y determinación.

Cabe mencionar que su progenitor trabaja como guardia de seguridad y por cuestiones de trabajo tuvo que viajar fuera de la ciudad.