Rebajas de «fichitas» en precio de combustibles, según COHPETROL

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera (COPETROL), María Eugenia Covelo, informó que los precios de los combustibles presentarán un rebaja de algunos centavos la próxima semana.

En ese sentido, Covelo manifestó que habrán resultados positivos. Además, destacó que en las últimas tres semanas se ha presentado una baja en el precio del crudo.

En cuanto a los nuevos precios de los combustibles a partir del lunes 9 de marzo, indicó que se registrará para el diésel un descuento de 0.50 centavos por galón. Mientras que en las gasolinas habrá una rebaja de 0.20 centavos por cada una.

Sobre el tema, la titular de COPETROL explicó: «Hay dos factores del por qué el descuento no se percibe directamente, ya que nosotros no importamos crudo, porque no lo procesamos aquí en el país, sino que solo importamos refinados».

Asimismo, detalló que los refinados tienen una variación diferente a los crudos. De igual forma, indicó que los valores no son tan altos como los que presentan los crudos.

«Nosotros tenemos un cálculo de 21 días para el cambio de precio, o sea que el precio que está entrando en vigencia el próximo lunes, es el promedio de los últimos 21 días de los precios internacionales», destacó.

Lea también: Nueva rebaja en precios de los combustibles a partir del lunes

Covid-19 sigue afectando economías y produce rebaja en combustibles

En cuanto al impacto de estas rebajas en el precio de los combustibles, Covelo señaló que debido a las medidas internacionales de restricción por el tema del coronavirus (Covid-19), las economías mundiales se siguen afectado grandemente.

«La organización de países productores de petróleo se reunió esta semana, tratando de tomar nuevas medidas para detener la baja del precio del crudo. Salió como conclusión que solicitarían a sus países miembros y los adicionales como Rusia, que reportaran su producción por millón y medio de barriles más a diario, pero Rusia dijo que no», concluyó.