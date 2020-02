HISTORIA HUMANA: José Estrada, el zapatero que construyó un futuro para su hijo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. José Isidro Estrada, de 62 años de edad y originario de San Juancito, Francisco Morazán, es un señor que a pesar de las dificultades de la vida, siempre se ha mantenido optimista para luchar cada día por salir no solo él adelante, sino también, toda su familia.

Estrada, que entre sus amistades, seres queridos y personas que lo aprecian lo llaman «Chilo«, recordó parte de su infancia y el momento en el que aprendió un oficio, ya que la situación así lo exigía.

En ese sentido, cabizbajo, con una voz entrecortada y brillo en sus ojos, haciendo un esfuerzo por contener las lágrimas, dijo lo siguiente: «Mis padres eran pobres, humildes, mi mamá tuvo 9 hijos y sucedió que los costos eran extremadamente grandes en el hogar, que aprendimos oficios todos mis hermanos».

Chilo señaló, que pese a ser de familia pobre nunca faltó en su casa una buena enseñanza, llena de valores y el respeto hacia los demás.

Aún con el primer impedimento que es la pobreza y la falta de oportunidades, por las cuales, pasan muchas familias hondureñas, expresó, que su sueño no sólo era aprender el oficio de la zapatería, sino ser un profesional.

«Pero yo no quería solo la zapatería, yo quería ser profesional. Entré a estudiar, el caso de mi mamá fue que no podía costear los estudios tras terminar la primaria».

En virtud de lo anterior, Chilo explicó que luego de la escuela se ponía a ver a los adultos a trabajar en la elaboración de zapatos y de esa forma fue que aprendió.

«Entonces me puse a ver y trabajar. Así fue como me inicié, me empezó a gustar la zapatería».

El compraba sus propios útiles

Asimismo, detalló que a los 12 años que entró a la secundaria empezó a trabajar y a estudiar de noche para salir adelante.

«Cuando entro al colegio tenía 12 años, como mi mamá no podía comprarme los útiles, entonces empecé a los 12 años. Como de pequeño miraba, aprendí rápido solo observando, porque antes solo era observar y venía la práctica».

Seguidamente, Estrada manifestó ser un verdadero artesano, ya que en la actualidad los zapatos producidos no son de calidad. Esto, debido a que son hechos en masas y no se les da el proceso adecuado para su elaboración.

«El zapato completamente de un artesano le puede durar hasta 3 años. Por esa razón, la mano de obra calificada se está yendo de Honduras».

Por lo anterior, aclaró que son pocos los artesanos que quedan, y esos que aún persisten el paso del tiempo, deben enseñarle a la nueva generación todo ese largo proceso de la zapatería.

Y agregó: «Para qué salga otra vez la mano de obra calificada y así poder competir nosotros con los otros países».

Al mismo tiempo, Chilo lamentó que actualmente se están comprando los materiales muy caros. Además, que el calzado que proviene del exterior es más barato.

Por ende, destacó que no pueden competir con las grandes empresas. Sumado a ello, aseguró que el gobierno no se preocupa por brindar un mano a los pequeños productores.

«Pero, va a haber algún gobierno que se va a preocupar por el pequeño artesano. Porque el pequeño artesano es el que crea los modelos, y si no se rescata ese pequeño grupo de zapateros no va a haber creatividad en nuestro país. Por eso los gobiernos tienen que enfocarse en los pequeños productores, porque es la base del empleo que existe en Honduras», dilucidó.

La sordera truncó el deseo de ser profesional a José Estrada

Más adelante, Estrada relató que logró graduarse de perito mercantil trabajando de día y estudiando de noche. A su vez, ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Sin embargo, la pérdida de audición en su oído derecho, y al no tener una herramienta que le ayudara a solucionar ese problema, declinó de seguir estudiando. Cabe decir, que debido al esfuerzo de tratar de escuchar sufría constante mareos en los salones de clases.

«Me gradué con mi propio esfuerzo, trabajando en el día y estudiando en la noche, entonces entré a la universidad. Pero, por cuestiones de salud, quedé casi sordo por completo, y eso fue lo que me hizo declinar en el estudio».