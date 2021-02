Asistente de Biden dice que buscarán orden y justicia en proceso de asilo

TEGUCIGALPA, HONDURAS El recién electo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, “buscará enfrentar todos los retos migratorios del hemisferio occidental”, afirmó Roberta S. Jacobson, asistente especial del presidente y coordinadora de la Frontera Sudoccidental.

“Nuestro plan tiene cuatro pilares y estos son muy importantes. Son trabajar para reducir las causas fundamentales que obligan a las personas a migrar”, afirmó Jacobson.

La asistente de Biden explicó que, «se busca mejorar los gobiernos y reducir la corrupción para ofrecer avances de inversión y fortalecer el estado de derecho» de los países que mayor volumen migrante tienen.

Además, se pretende expandir el acceso a protección internacional por aumentar el de refugiados para repensar y reconfigurar el proceso de asilo.

Reformas

“Nuestro objetivo es restaurar el orden y la justicia en el proceso de asilo, mientras priorizamos la salud pública”, afirmó Jacobson.

Asimismo explicó que, trabajando en conjunto con sus socios construirán un nuevo sistema migratorio que sea justo, humano y asegura que las familias quedan juntas.

“La situación en la frontera no ha cambiado. Ustedes se ponen en peligro a ustedes mismos y su familia”, manifestó Jacobson, dirigiéndose a las personas que pretenden migrar.

“Ahora no es el momento de llegar a la frontera de los Estados Unidos. Los procedimientos para entrar a los Estados Unidos no van a cambiar de noche a día”, añadió.

Jacobson consideró prudente informar todo esto a potenciales migrantes ya que los gobernantes estadounidenses son conscientes de que los traficantes sacan partido de los migrantes.

“Lo importante es que tenemos la oportunidad de informar a los ciudadanos de Centroamérica y de México, cuál es la situación”, indicó.

De igual manera, pidió tiempo y paciencia para todos ya que se intentará hacer del nuevo proceso, el más ordenado posible.

La reforma no aplica para todos

La coordinadora afirmó que, “personas que no están viviendo en los Estados Unidos ahora, no van a ser incluidas en cualquier proyecto de ley de reforma migratoria ofrecido por la Administración Biden”.

“Esta ley aplicará solamente a personas ya viviendo en los Estados Unidos, después del día 1 o antes del día de 1 de enero de 2021”, afirmó.

La coordinadora explicó que se busca detener la migración atacando sus causas fundamentales, para que las personas puedan tener un futuro en sus propios países.

De igual manera, detalló que se están dando recomendaciones a México de cómo desplegar sus fuerzas en el territorio. Además, se ha conversado recientemente con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la importancia de un trabajo en conjunto.

“Si no cooperamos con nuestros vecinos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, no podemos resolver los problemas y no podemos ayudar a los migrantes”, afirmó.

Por último, Jacobson afirmó que se debe trabajar en conjunto con los presidentes de todos los países para tener resultados de “corto, mediano y largo plazo”.

”Vamos a continuar insistiendo en que nuestra prioridad es tratar a esas personas con dignidad y con respeto”, concluyó.

