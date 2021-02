Elmer Güity: «Recibí amenazas en mis redes sociales por fichar con Motagua»

TEGUCIGALPA.- Luego de mucha especulación y un tiempo de evaluación, Motagua hizo oficial este lunes la incorporación de Elmer Güity, quien en su primera conferencia de prensa se refirió a las amenazas recibidas por aficionados del Olimpia tras irse al equipo rival.

«A mi hasta me han amenazado de muerte en los mensajes que me mandan, diciéndome pecho frío, no sé qué. Son cosas que no entiendo. Esto es una profesión, un trabajo. Nunca he tirado algún comentario malo para Olimpia, ni cuando estaba allí lo hice para Real España, Motagua o Marathón. Siempre me he mantenido al margen de esas cosas, pero no lo entienden. Lo que hago yo es estar tranquilo, no respondo, solo los dejo que hablen y me encomiendo a Dios», expresó Güity.

«En mis redes sociales, Instagram y demás, me han dicho de todo, yo lo que hago es no prestar atención, pero voy a tratar de no salir mucho porque hay que cuidarse. Sé que los aficionados lo toman más en serio, pero en lo particular es un trabajo que debo hacer bien en mi nueva casa, pero no deja de preocupar, por eso lo menciono«, dijo el nuevo jugador del «ciclón».

Nueva oportunidad para brillar

«Alegre por esta oportunidad, en este país es difícil salir de un equipo grande e ir a otro y menos al vecino. Agradecido con el profe (Diego Vásquez), que fue quien me llamó y me dio la confianza, me dijo que quería que estuviera en el club», explicó el exjugador de Olimpia y Lobos UPNFM.

El futbolista de 24 años también reveló en cuáles posiciones ha sido probado por su nuevo entrenador.

«Me ha puesto de carrilero porque ha jugado con línea de tres. También de volante izquierdo, en un colectivo me puso a pie cambiado más cerca del área», detalló.

Al ser consultado sobre si se siente el reemplazo de Emilio Izaguirre, Elmer aseguró que no tiene que «suplir a nadie».

«Me han mandado mensajes que me toca suplir a un histórico del club que le ha dado mucho a Motagua y la Selección, pero yo estoy tranquilo, no tengo que suplir a nadie, solo hacer mi trabajo y aportar mi granito de arena», concluyó.

