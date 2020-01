FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Miriam Guzmán, Óscar Chinchilla, Pierrefeu y Jair Meza?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este domingo, TIEMPO DIGITAL recopila las frases de varios personajes influyentes en Honduras que llamaron la atención y generaron polémica durante la semana.

En esta edición, mostramos un compendio de las palabras más relevantes dichas por la titular de la Comisión Interventora de la ENEE, Óscar Fernando Chinchilla y el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).

Además, las reacciones de expertos sobre la crisis en la estatal eléctrica, sequías en el Distrito Central. A su vez, lo que sucede con la caravana de migrantes.

A continuación, las frases de la semana que más destacaron:

Miriam Guzmán, titular de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR).

«Reiterar que el trabajo de la Comisión es, principalmente, la recuperación financiera de la estatal por dos grandes rubros que serán el combate al hurto de la energía eléctrica y la recuperación de la mora. Los altos y grandes consumidores tienen más de 120 días de mora, situación que es injusta».

Guy de Pierrefeu, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).

«Mano dura con todo el mundo. El cobro debe ser a todos los que le adeudan a la ENEE, que sean empresarios o que sean particulares».

Olban Valladares, analista político.

«Estamos pretendiendo detener esta gente con bombas lacrimógenas en las fronteras. Eso es imposible, no lo van hacer».

Óscar Fernando Chinchilla, Fiscal General de la República de Honduras.

“Ratificamos nuestro compromiso de seguir luchando contra la impunidad y criminalidad. Representando, defendiendo y protegiendo a los hondureños”.

Jair Meza, Comisionado de la Secretaría de Seguridad.

«Las personas que salen del país, deben portar la documentación precisa. Aquí a nadie se le niega que salga del territorio nacional».

Jimmy Dacareth, presidente regional de Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

«Va a llegar un punto en el que el pueblo de Honduras no tendrá acceso a la energía eléctrica, pues no tendrá la capacidad de comprarla por el alto precio».

Aldo Santos, exfiscal del Estado de Honduras.

«Nosotros como ciudadanos tenemos el derechos de saber que ha pasado con nuestros fondos y como han sido usados por unos funcionarios del Estado».

Jorge Lanza, dirigente del Sector Transporte.

«Esto nos está agobiando tanto. No sabemos que hacer ya. Nos piden un incremento más esta gente de la extorsión. Como empresarios del transporte lo que hacemos es decidir para tomar medidas porque las autoridades no son capaces de parar este flagelo. Entonces, nosotros vamos a paralizar el transporte en todo el país para ya no pagar la extorsión que honestamente nos tiene mal”.

Más reacciones

Guadalupe Rueda, director de Casa Alianza.

«Este es un país, este es un conglomerado de gente, pero no es una patria para los niños y niñas. No quieren estar aquí por la violencia, por la pobreza, la falta de cobertura y calidad educativa, falta de cobertura de la calidad de la salud».

Armando Urtecho, director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

«Creemos que la Interventora puede salir adelante en beneficio de toda la sociedad y de las empresas si trabaja en base a ley».

Familia Conor Ávila, miembros de la caravana de migrantes que buscan un mejor futuro.

«Vamos buscando un futuro para los hijos, la oportunidad de tener un trabajo, tranquilidad y darle lo mejor a los nuestros. Aquí no se hace nada, lo que se nos viene a la mente es hacer cualquier cosa con tal de darle de comer a nuestro niños, pero no estamos para eso».

Roberto Herrera Cáceres, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

“Estamos nosotros tratando de luchar intensamente y hemos hecho propuestas al Gobierno sobre los problemas y tener una política clara de prevención. Asimismo, tender las causas de la migración. Una vez conocidas, tratar de luchar por mejores condiciones de vida. De igual manera, mejores opciones con empleos decentes que permitan a las personas y a sus familias subsistir dignamente”.

Silvio Larios, director de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico).

«Habrán obras que no podrán tener acceso al volumen de líquido que necesitan. Por lo cual, van a tener reducido su ritmo y obviamente el tiempo de construcción se va aumentar”.