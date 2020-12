FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Mauricio Oliva y Wesly Vásquez?

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Este domingo, como ya es costumbre, Diario TIEMPO DIGITAL recopila las frases que llamaron la atención y generaron polémica durante esta semana.

En esta edición se muestra un compendio de las declaraciones más relevantes dichas del 14 al 19 de diciembre del presente año.

¿Qué se dijo la semana anterior? – FRASES DE LA SEMANA: ¿Qué dijo Doris Gutiérrez , Alejandro Martínez y Boquín?

A continuación, las frases de la semana que más destacaron:

«De nada le va a servir andar buscando ropa para Navidad, si para el próximo año va a buscar ropa negra para asistir al funeral de un familiar o para el suyo«.

– Doctora Milagros Ramos, encargada del triaje del Centro Cristiano Internacional (CCI).

«Vamos a salir de esto y vamos a llevar a toda esta gente del Tórax a la iglesia, para que conozca a Jesús».

– Las promesa del Pastor Miguel Montoya de CEAD a su esposa, un día antes de fallecer.

«Mientras yo sea presidente del CN, el presupuesto de Salud, Educación o de la UNAH, no será reducido. Se deben sacrificar otros rubros, no Salud y Educación. Estos más bien suben su asignación en 2021″.

– Diputado Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional.

«No salga a comprar, este es un tiempo de analizar, estar en el núcleo familiar, buscar la esencia de la Navidad que es el nacimiento del Niño Jesús. Debemos pensar en los demás«.

– Doctor Allan Stefan, director del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela.

“Aquí hay muchos empresarios que se la tiran de santos y tienen techo de vidrios. Aquí no es de pelear con nadie, pero no se puede juzgar a todos los hondureños que son corruptos”.

Diputada Wesly Vásquez, congresista por el Partido Nacional.

«El virus está activo y diseminado por todas partes, es posible que en los próximos días se contabilicen mil, dos mil o hasta tres mil nuevos casos positivos cada 24 horas».

– Doctora Roxana Araujo, exministra de Salud de Honduras.

«Si los veo (sin mascarilla) de nuevo están jodidos y despedidos. Lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!».

– Actor estadounidense Tom Cruise, productor y protagonista en ‘Misión Imposible’.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn